Motocross: MSC Erbach hat neue Strecke im Visier

Schon seit über einem Jahr sucht der Motorsportclub (MSC) Erbach nach einem neuen Gelände zum Motocross-Fahren. Nun hat der Verein etwas Passendes gefunden: In einer nicht mehr bewirtschafteten Sandgrube zwischen Ulm-Eggingen und Ringingen will der MSC eine eigene Motocross-Strecke einrichten und diese zum Training, aber auch für sportliche Wettkämpfe nutzen.

2010 musste die alte Strecke des MSC am Ziegelberg in Erbach einem Neubaugebiet weichen. Das letzte Rennen auf dem alten Gelände startete im September vergangenen Jahres. Danach wurden Baracken, Sanitäranlagen und der Beobachtungsturm abgerissen. Seitdem fehlt dem Verein ein Trainingsgelände.

Auf dem neuen Gelände, das noch auf Erbacher Gemarkung liegt, hat es bereits Ende Mai einen Stresstest zur Lautstärke gegeben, anwesend waren Bürgermeister Achim Gaus, Erbacher Gemeinderäte, Anwohner und natürlich der MSC.

Die Stadt Erbach erwartet nun eine öffentliche Präsentation, in der Bürgern und Interessierten die Pläne vorgestellt werden. Bürgermeister Gaus formuliert es so: „Es ist uns wichtig, dass so eine Entscheidung nicht alleine im Gemeinderat gefällt wird. Uns interessiert auch die Meinung der Bürger.“ Gaus hält es für richtig, dass der Motorsportclub, sein Anliegen den Bürgern selbst vorträgt. „Das ist ihr Anliegen und deshalb können sie es auch am besten präsentieren.“

Kosmas Luigart, Vorsitzender des MSC Erbach, freut sich auf die Präsentation. Ende September soll die Informationsveranstaltung in der Erlenbachhalle stattfinden, ein genauer Termin steht noch nicht fest..