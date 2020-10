„Moi et les Autres“ bringen Pariser Flair in Kulturstadel

Die Gruppe „Moi et les Autres“ um die deutsch-französische Sängerin Juliette Broussett hat am Wochenende im Kultur-stadel ihr Publikum begeistert. Der Veranstalter ist mit dem Konzert zufrieden, erklärt er in einer Pressemitteilung.

Sängerische Power, parlierende Eleganz, instrumentale Brillanz: Die fünf Musiker nahmen die Zuhörer – mal swingend, mal melancholisch – mit auf eine Reise durch die Welt der Musik. Sie schwelgten in sanften Balladen und berührten mit politisch markanten Chansons das Publikum. Hauchzart und dann wieder knallhart laut das Schlagzeug, virtuos fingerfertig das Akkordeon, einfühlsam und dynamisch die Gitarre und satt der Kontrabass. Die voluminöse Stimme der zierlichen Sängerin überstrahlte die Instrumente: Juliette Broussett versteht es, Tiefe und Dramatik zu vermitteln. Als Zugabe spielte die Gruppe den Edith-Piaf-Klassiker „Je ne regrette rien pas“.