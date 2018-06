„Mittelweg zwischen Spielfreude und hohem Niveau funktioniert“

Das Erbacher Gitarrenensemble feiert 25-jähriges Bestehen. Bevor der große Konzertabend mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern in der Erbacher Musikschule steigt, hat SZ-Redakteur David Drenovak mit Gründer Oliver Woog und Malte Höfig, der erst seit kurzem dabei ist, über die Anfangszeiten, lustige Anekdoten und die Zukunftspläne des Ensembles gesprochen.

Herr Woog, wie kam es dazu, dass Sie das Erbacher Gitarrenensemble gegründet haben?

Woog: Damals war die Erbacher Musikschule noch ganz jung – gerade einmal im dritten Jahr. Der damalige Leiter Manfred Läsche hatte viel Wert auf Erwachsenenbildung gelegt. Er hat beispielsweise Theoriekurse unter anderem auch über Pop-Musik gegeben. Sein Wunsch war es, etwas für erwachsene Gitarrenspieler anzubieten.

Worin besteht der besondere Reiz, im Ensemble zu spielen?

Woog: Als Gitarrenspieler ist man normalerweise Einzelkämpfer. Allerdings ist es für einen Gitarristen gut und fordernd, wenn er den Zug beziehungsweise den Mitspielzwang in der Gruppe erlebt. Die Definition ist eigentlich Gitarrenorchester und ist verwandt mit den klassischen Zupforchestern, die oft in Arbeiterregionen entstanden. Wir können in unserer großen Besetzung praktisch alles spielen – von Romantik und Barock bis zu Jazz oder Popmusik.

Höfig: Das Mitwirken im Gitarrenensemble ist für mich eine gute Übung, mit anderen zusammenzuspielen. Gerade dann, wenn man einen Solopart spielt, ist es mehr oder minder die gleiche Situation wie mit einem Orchester. Vor allem jedoch bedeutet das Gitarrenensemble für mich Spaß, da hier Leute mit dem gleichen Interesse aufeinandertreffen.

Wie viele Mitspieler gab es über die Jahre?

Woog: Das ist schwer zu sagen, um die 50 würde ich schätzen. Ich habe zu vielen noch Kontakt. Zum Jubiläum musste ich aber schon ziemlich recherchieren, um alle einzuladen. Wir sind mittlerweile über ganz Europa verteilt. Arthur Egle und Rudolf Schädle sind als Gründungsmitglieder auch dabei.

Spielen die meisten noch aktiv?

Woog: Arthur und Rudolf spielen mit mir zusammen noch regelmäßig bei der Band „Blue Train“. Einige Ehemalige haben die Musik zum Beruf gemacht.

Gibt es einen Auftritt, an den Sie sich besonders erinnern?

Woog: In so vielen Jahren passiert natürlich viel. Mal spielt der Beleuchter verrückt oder der Konzertstuhl verrutscht andauernd. An eine Geschichte erinnere ich mich aber noch genau. Wir hatten einen einstündigen Live-Auftritt im Radio, der in ganz Baden-Württemberg und Bayern übertragen wurde. Da habe ich im Vorfeld bei meinen Mitspielern ziemlichen Druck gemacht, dass alles fehlerfrei und ohne große Pausen abläuft. Der einzige, der dann Mist gebaut hat, war ich. Ich hatte meine Noten extra in einen Ringblock eingeordnet, damit das Umblättern ohne Geräusche von sich geht. Als wir dann ein Stück zu dritt gespielt haben, blättere ich um und merke, dass ich ein falsches Blatt einsortiert hatte und schon war ich raus. Ich bin dann später wieder eingestiegen, aber für die Anderen war das natürlich eine Riesengaudi.

Höfig: Da ich erst wenige Jahre im Ensemble spiele, habe ich noch nicht allzu viele Auftritte mitgespielt, jedoch waren alle durchweg positiv und schöne Erlebnisse. Ich freue mich besonders auf Auftritte, die an ungewöhnlichen Orten stattfinden. Damit meine ich vor allem Open-Air-Konzerte und Auftritte in anderen stimmungsvollen Umgebungen. Das Schöne daran ist, dass man sich von jedem Auftrittsort inspirieren lassen kann und sich das auf die Musik auswirkt.

Seit vielen Jahren spielen nicht nur Erwachsene, sondern auch jüngere Schüler mit. Wie kam das?

Woog: Irgendwann haben wir gesagt, wir können auch 14- oder 15-Jährige mit reinnehmen, solange es ihnen Spaß macht und sie gut spielen. Leider ist da aber immer eine gewisse Fluktuation drin, da sie ab einem gewissen Alter meist zum Studieren gehen. Gerade Malte ist eine starke Unterstützung, aber auch er wird in zwei Jahren zum Studieren gehen.

Wohin soll es künftig gehen? Planen Sie Veränderungen?

Woog: Stillstand ist immer schlecht. Wir schauen schon, dass das Niveau noch steigt. Wir konzertieren hauptsächlich in Erbach und Umgebung. Das liegt daran, dass alle Mitglieder berufstätig oder schulpflichtig sind und ein Auftritt, der weiter entfernt wäre, schon von der Logistik her schwierig wäre. Ein Orchester-Wettbewerb ist eines unserer nächsten Ziele, da gibt es einige Angebote die wir wahrnehmen könnten.

Ich habe gehört, dass es bald eine Premiere gibt. Sie nehmen mit dem Ensemble eine CD auf?

Woog: Wir hatten zwar mal eine Aufnahme für einen Musikschul-Sampler gemacht, aber man kann schon sagen, dass das jetzt die erste Platte ist, die wir aufnehmen. Die Aufnahmen waren etwas ganz anderes als auf der Bühne zu spielen. Die Mikrophone hören alles. Man konnte den Spielern nach den Aufnahmen die physische Anstrengung ansehen.

Viele Musikschulgruppen zerschlagen sich über die Jahre. Was ist das Geheimnis des Erbacher Gitarrenensembles?

Woog: Bewundernswert ist das Engagement, das die Leute einbringen. Viele bleiben auch über Jahre hinweg dem Ensemble treu. Das Klima in der Gruppe ist angenehm, die Proben sind lustig und danach gehen wir meistens gemeinsam noch weg. Ich glaube einfach, dass der Mittelweg zwischen Spielfreude und einem gewissen Niveau funktioniert. Für das Engagement muss ich auch jedem einzelnen ein großes Kompliment machen, schließlich investieren alle eine Menge Freizeit.