Mitglieder des Vereins landwirtschaftlicher Fachbildung treffen sich in Dellmensingen

Der Verein für landwirtschaftliche Fachbildung Alb-Donau-Ulm (VLF) veranstaltet am Dienstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus „Hirsch“ in Dellmensingen seine Mitgliederversammlung. Turnusgemäß werden Vorstand, Beirat und Geschäftsführung gewählt.

Als Gastredner für die Mitgliederversammlung wurde Rainer Ponschab, mehrfach ausgezeichnet als bester Anwalt Deutschlands auf dem Gebiet der Mediation, gewonnen. Ponschab beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der außergerichtlichen Lösung von Konflikten. Das Thema seines Vortrages lautet „Konfliktbewältigung auf landwirtschaftlichen Betrieben“.

Damit ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert, muss die Arbeit Hand in Hand gehen. Streitigkeiten im Betrieb oder in der Familie der Landwirte können die Existenz aller beteiligten Personen gefährden. Solche Konflikte können beispielsweise entstehen, wenn der Landwirt den Hof nicht übergeben will oder Streit zwischen den Nachfolgern besteht oder der Partner oder die Partnerin eines Kindes, das auf dem Hof lebt, nicht akzeptiert wird. Der Referent zeigt Wege auf, wie solche Konflikte gelöst werden können.