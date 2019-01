Mit Zement beladener Sattelzug kippt um – Straße wieder frei

Auf der L240 zwischen den Erbacher Teilorten Ringingen und Bach ist am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein mit Zement beladener Sattelzug umgekippt. Es entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die Straße war bis zirka Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr gesperrt.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt, sei dem 43 Jahre alten Fahrer des Sattelzugs ein Omnibus entgegen gekommen. Er habe diesem auf der schmalen Straße ausweichen wollen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er wich nach rechts aus, kam dabei ins aufgeweichte Bankett und kippte auf die rechte Seite um. Auf einem Radweg blieb das Silofahrzeug liegen.

Kraftstoff läuft aus

Aus dem Laster lief Kraftstoff aus. Die Feuerwehr pumpte die Betriebsstoffe ab. Eine Gefahr für die Umwelt besteht laut Mitteilung der Polizei nicht. Das Silo war mit einem Kalk-/Zementgemisch beladen, ausgelaufen war davon nichts.

Noch am Dienstag wurde der Sattelzug wieder aufgestellt, stand also wieder auf seinen Rädern. Auch die Bergung erfolgte bereits am Dienstag.

Erde festgefroren

Am Mittwoch waren nach Polizeiangaben jedoch Arbeiter der Straßenmeisterei damit beschäftigt, die Straße wieder sauber zu bekommen. Festgefrorene Erde erschwerte die Arbeiten. Gegen 10.30 Uhr war die Strecke aber wieder frei.

Der Omnibus ist laut Polizei weitergefahren, dessen Fahrer werde noch ermittelt. Ob er den Unfall überhaupt bemerkt hat, ist unklar. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Laupheim (Telefonnummer 07392/9630320) dauern an.