Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Ein 45-Jähriger beging am Donnerstag in Erbach gleich mehrere Verstöße: Eine Polizeistreife stellte den Fahrer gegen 13.30 Uhr in der Ehinger Straße in Erbach. Während der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte dies. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zudem bestand für den Fiat seit mehreren Monaten auch kein gültiger Versicherungsschutz mehr. Das Fahrzeug musste er stehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.