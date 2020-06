Mit dem Messer auf die Ex-Freundin los

Gleich zwei Prozesse mit dem Tatort Erbach im Fokus starten in der kommenden Woche am Ulmer Landgericht. Ab Dienstag, 24. Juni, muss sich ein 52-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten, tags darauf lautet der Vorwurf gegen einen 29-Jährigen auf Drogenhandel und unerlaubten Waffenbesitz.

Angriff an der Haustür

An vorerst drei Verhandlungstagen hat die 3. Große Strafkammer als Schwurgericht über eine Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm zu entscheiden. Sie wirft einem damals 52-jährige Mann vor, Ende Dezember 2019 beschlossen zu haben, seine 53-jährige ehemalige Partnerin – die nun als Nebenklägerin auftritt – und anschließend sich selbst zu töten. Hierzu habe er an der Haustür des Opfers in Erbach geklingelt und in seiner hinteren Hosentasche ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 13,5 Zentimeter versteckt.

Mehr entdecken: Ursache für Explosion in Günzburg weiter unklar

Als die 53-Jährige die Tür öffnete, soll der Angeklagte das Messer gezogen und ihr in Tötungsabsicht in den Bauch gestochen haben. Der Angegriffenen sei es aber gelungen, dem Angeklagten das Messer abzunehmen, diesem ihrerseits zwei Mal in den Oberkörper zu stechen und dann zu flüchten. Der Angeklagte habe die Frau eingeholt, das Messer wieder an sich gerissen und wiederum versucht, auf die 53-Jährige einzustechen. Dieser sei es erneut gelungen, dem Angeklagten das Messer wegzunehmen. Sie habe ihm nochmals in den Rücken gestochen und sei anschließend in ihre Wohnung geflüchtet. Der Angeklagte soll daraufhin vom Tatort geflohen sein. Die Nebenklägerin habe eine zehn Zentimeter tiefe, akut lebensbedrohlich Bauchstichverletzung erlitten.

Angeklagter in U-Haft

Rechtlich wird dem Angeklagten versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte, der sich in Untersuchungshaft befindet, wird verteidigt von den Rechtsanwälten Markus Okolisan und Stefan Holoch, beide aus Stuttgart. Die 53-Jährige hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen und wird vertreten von Rechtsanwältin Cecile Behrendt aus Ulm.

Drei Sitzungstage geplant

Derzeit sind folgende drei Sitzungstage vorgesehen. Zum Auftakt am Dienstag, 23. Juni, sollen außer dem Angeklagten zehn Zeugen vernommen haben. Weitere Termine sind Freitag, 10. Juli, und Dienstag, 14. Juli. Zu allen Sitzungstagen ist auch ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Die Sitzungen in Saal 126 beginnen jeweils um 8.30 Uhr.

Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Wolfgang Tresenreiter. Beisitzer sind Richter Dr. Florian Gothe als Berichterstatter und Richter am Landgericht Alexander Spengler.

Drogen und Waffen in der Wohnung

Am Mittwoch, 24. Juni, beginnt ebenfalls um 8.30 Uhr der Prozess vor der 2. Großen Strafkammer gegen einen 30-jährigen Angeklagten. Dieser soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm Mitte Januar 2020 in seiner Wohnung in Erbach etwa 370 Gramm Marihuana, 1400 Gramm Amphetamin und 30 Gramm Kokain gelagert haben, um den weit überwiegenden Teil des Rauschgifts an seine Abnehmer zu verkaufen. In der Wohnung soll er stets griffbereit auch zwei Butterflymesser, elf Schreck-schuss- und Luftdruckwaffen nebst Munition sowie insgesamt 18 Macheten, Dolche, Messer und Schwerter deponiert haben, um diese Waffen notfalls einzusetzen, sollte es zu Schwierigkeiten bei seinem Drogenhandel kommen.

Rechtlich wird dem Angeklagten bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln (zum Eigenkonsum) und verbotenen Waffen vorgeworfen. Der Angeklagte, der sich in Untersuchungshaft befindet, wird verteidigt von den Rechtsanwälten Falk-Peter Hirschel (Ulm), Kai-Jörg Brintzinger (Stuttgart) und Sarah Burkhardt (Böblingen).

Drei Verhandlungstage

Derzeit sind folgende drei Sitzungstage (Beginn jeweils 8.30 Uhr) vorgesehen: Mittwoch, 24. Juni, Saal 136 (nur Anklageverlesung); Dienstag, 14. Juli, Saal 136 und Freitag, 24. Juli, Saal 126. Zu den Terminen ist ebenfalls ein psychiatrischer Sachverständiger geladen. Den Vorsitz der Kammer führt Vorsitzender Richter am Landgericht Michael Klausner. Beisitzer ist Richter am Landgericht Martin Goeth.