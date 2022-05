Miss mit Krönchen und Schärpe

„Wenn’s die Constanze Lindner nicht gäbe, wir würden sie vermissen!“ Hymnischer als die Süddeutsche Zeitung kann man über sie nicht schwelgen: Ja, „Stanzerl“, so ihr Kosename, wirbelt wie ein erfrischender Tropensturm durch ihr neues Programm „Miss Verständnis“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit diesem Programm gastiert sie am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr im Kulturstadel Hüttisheim. Einlass ist um 19 Uhr.

In ihrem Solo-Programm treibt die bayerische Kabarettistin in hinreißend gespielten Rollen als Miss Achtung, Miss Lungen oder Miss Geburt wilden Schabernack und das Publikum zu Lachtränen. Schrill, fröhlich und immer in Bewegung demaskiert sie laut Mitteilung hintersinnig die Widrigkeiten des Daseins. Als Fitnesstrainerin, hinterlistige Oma oder verhuschte Cordula fetzt sie mal verschusselt, mal morbide angehaucht, über die Bühne.

Diese Frau hat viel durchgemacht. Öffnet Schätze wie Beschimpfungen im Sandkasten, Fummeleien bis zur Verlobung oder derbe Späße bei Beerdigungen. Bei ihr gerät alles gerät in falsche Hälse. Gerät alles zum „Miss Verständnis“.

Lindner, bekannt und geliebt als quirlige und munter quasselnde Moderatorin der BR- Kabarett-Sendung „Vereinsheim Schwabing“ und als Gast im „Schlachthof“ kommt zum zweiten Mal in den Kulturstadel.