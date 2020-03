Medaillensatz für den TSV Erbach

Die Judoka des TSV Erbach haben am Wochenende erneut um Platzierungen auf Ebene des Deutschen Judo-Bundes (DJB) gekämpft. Begleitet von ihren Vereinstrainern, traten die TSV-Sportler bei verschiedenen Meisterschaften des DJB an. Die Erfolge blieben nicht aus: Bei deutschen und süddeutschen Titelkämpfen, jeweils den höchstmöglichen nationalen Wettkämpfen in den verschiedenen Altersklassen, gab es einen Medaillensatz für die Erbacher Judoka mit einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze.

Den Anfang machte Anton Popp in der männlichen U15-Jugend in Heilbronn bei den süddeutschen Meisterschaften; dies ist die höchste Ebene in dieser Altersgruppe. Unter der Anleitung seines Vaters und Trainers Dmitrij Popp zeigte Anton Popp wieder ein Potpourri an Wurftechniken. Siege unter anderen gegen Sergej Savka aus Württemberg brachten ihn ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde beförderte er den bayerischen Meister mit einem Soto-maki-komi auf die Matte und sich selbst ins Finale. Auch im Finale setzte sich Popp vorzeitig mit einem Schulterwurf durch und holte souverän den süddeutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm.

Die weibliche Jugend U15 ging ebenfalls in Heilbronn auf die Matte, um die Besten des Südens zu küren. Leelou Teodorescu trat als Landes-Zweite der bayerischen Meisterin mit einem Quäntchen zu viel Respekt gegenüber. Drei Strafen wegen Passivität sollten die Niederlage und damit den Weg in die Trostrunde bedeuten. Die Trostrunde verlief dann aber erfolgreich, sodass ihr im kleinen Finale um Platz drei die württembergische Meisterin gegenüberstand. Hatte Teodorescu noch einen Monat zuvor das Nachsehen, entschied sie dieses Mal den Kampf mit Ippon für sich und freute sich zusammen mit ihrem Trainer Jörg Berken über den Gewinn der Bronzemedaille.

Den weitesten Weg hatten die Zwillinge Daniel und George Udsilauri zusammen mit Vater und Trainer Roman zurückgelegt. In Frankfurt an der Oder wurden die deutschen Meisterschaften der Junioren (U21) ausgetragen.

George Udsilauri, der vom Bundestrainer in der Klasse bis 100 Kilogramm direkt gesetzt war, wollte das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Siege über Athleten aus Bremen, Potsdam und Rüsselsheim ließen Udsilauri bis ins Finale vorrücken. Nachdem er seinen Kontrahenten Yvo Witassek (Potsdam) beim Sichtungsturnier in Strausberg noch besiegt hatte, war der Titel zum Greifen nah. Eine Unachtsamkeit und der Traum von der Meisterschaft war beendet. Als jüngster Jahrgang und eigentlich noch in der U18 durfte sich Udsilauri dennoch über den respektablen zweiten Platz freuen.

Daniel Udsilauri hatte sich als deutscher Meister der U18 für die höchsten nationalen Meisterschaften in der Altersklasse darüber qualifiziert. In seiner Gewichtsklasse, dem Schwergewicht, kam er mit einem Sieg über Moor aus Berlin ins Halbfinale. In diesem Kampf schickte ihn der drei Jahre ältere Jonas Schreiber aus Nordrhein Westfalen ins kleine Finale um Bronze. 45 Sekunden reichten Daniel Udsilauri in diesem Kampf, um sich gegen Jonas Bode aus Niedersachsen den dritten Platz zu sichern.

Aus Sicht des TSV Erbach war es ein sehr gutes Ergebnis, mit vier Athleten bei den jeweils höchstmöglichen nationalen Meisterschaften in diesen Altersstufen auf den Plätzen eins, zwei oder drei zu landen.