Maria fährt in den Kirchenhimmel

In der Erbacher Schlosskirche St. Martinus ist am Sonntag eine Marienfigur in den Himmel aufgefahren. Der Hintergrund ist folgender: Vor vielen Jahren hatte ein Pfarrer der Mesnerin Uta Möhler von einer Kirche mit unbekanntem Standort erzählt, in der an Mariä Himmelfahrt (Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August) eine Marienfigur in den Kirchenhimmel auffährt. Zuerst dachte Möhler, der Pfarrer wolle sie veräppeln, doch dann ließ sie diese Idee nicht mehr los. Es müsste ein geeigneter Hintergrund vorhanden sein, sozusagen ein „Bühnenbild“, vor das Maria „fahren“ könnte – das heißt, der Himmel müsste offen gemalt und die Dreifaltigkeit (Gottvater, Jesus und der Heilige Geist) sollten im Deckengemälde sichtbar sein. Das Deckengemälde der Schlosskirche Erbach bietet diese Voraussetzungen. Es zeigt über dem Sterbebett des Heiligen Martin den offenen Himmel und die Heilige Dreifaltigkeit. In diesem Jahr konnte so über einen Aufzug, der durch ein Loch in der auf den Kirchendachboden führt, eine Marienfigur in den Kirchenhimmel auffahren beziehungsweise von der Dreifaltigkeit in den Himmel aufgenommen werden. „Eine bildhafte Glaubensverkündigung ist oftmals eindrucksvoller, als eine reine Wortverkündigung“, erklärte Uta Möhler, und eine Ministrantin sagte: „Das war cool, als Maria hochfuhr.“