Mann soll Ex-Freundin mit Messer angegriffen und schwer verletzt haben

Ein 52-Jähriger soll am Samstag seine Ex-Freundin in Erbach mit einem Messer angegriffen und sie schwer verletzt haben. Das teilt die Staatsanwaltschaft Ulm zusammen mit der Polizei mit.

Demnach habe der Mann am frühen Samstag an der Haustür der Frau in Erbach geklingelt. Offenbar habe der 52-Jährige dort die Frau angegriffen und schwer verletzt.

Sie habe sich zur Wehr gesetzt, schilderte die Frau später der Polizei, dabei sei auch der 52-Jährige verletzt worden. Aufgrund ihrer Gegenwehr habe sie sich befreien und in der Wohnung in Sicherheit bringen können. Der 52-Jährige dagegen habe die Flucht ergriffen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die schwer verletzte Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Schon bald kam von dort die Nachricht, dass keine Lebensgefahr mehr besteht.

Die Polizei suchte nach dem Vorfall nach dem 52-Jährigen, sowohl in der Region als auch im Kreis Reutlingen, wo dieser wohnt. Er blieb zunächst verschwunden. Am Abend dann tauchte er an seiner Wohnung auf, in deren Nähe die Polizei ihn festnahm.

Aufgrund der schweren Verletzungen, die der Mann zu dieser Zeit hatte, wurde er in eine Klinik gebracht. Ob er die Verletzungen bei der Auseinandersetzung erlitten oder sich selbst beigebracht hat, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben.

Haftbefehl erlassen

Noch am Wochenende beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den 52-Jährigen, den der zuständige Richter am Amtsgericht auch erließ.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern derzeit noch an.