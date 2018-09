Mann bei Kontrolle festgenommen

Gegen 22.20 Uhr haben Polizisten am Dienstag einen Mercedes in der Ehinger Straße in Erbach kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keinen Führerschein hatte. Nun wird er angezeigt. Und die Führerscheinstelle wird auch informiert.

Gegen 23.40 Uhr fuhren die Beamten hinter einem Nissan auf der Bundesstraße von Einsingen Richtung Erbach. Sie kontrollierten den Fahrer. Während der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dem 54-Jährige wurde von einem Arzt Blut abgenommen. Die Polizisten stellten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er hatte eine Strafe nicht bezahlt. Deshalb wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.