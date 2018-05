Manar Bilals Bilder berühren Erbacher Vernissagebesucher

Der syrische Fotograf Manar Bilal stellt auf Einladung der Ulmer Volkshochschule in der Erbach Stadtbücherei einen Teil seiner Bilder aus. Thema der Ausstellung ist „Genommene Kindheiten“. Am Freitagabend wurde die Ausstellung im Rahmen einer Vernissage feierlich eröffnet.

Mit leichter Gitarrenmusik und Gesang begleitete der Musiker Rachid Benachour von der Ulmer Musik-Gruppe „Sirius Weltmusik“ die Besucher während der Vernissage, die durch die Fachbereichsleiterin der Volkshochschule, Edith Doleschal , begrüßt wurden.

Die ausgestellten Bilder des Künstlers entsprechen dem Motiv der Ausstellung, indem sie nur Kinder zeigten von deren Leben in Flüchtlingslagern. Aber nicht weinend und verzweifelt, sondern lachend und ausgelassen. Sie sollten sich ihr Lachen erhalten war das Ziel des Fotografen. Die Bilder ließen den guten Kontakt zwischen den Kindern und dem Fotografen deutlich erkennen. Edith Doleschal stellte noch Manar Bilal vor, der bei der Ausstellungseröffnung selber nicht anwesend war: er ist aufgewachsen in Al Ghuta einem Ort in der Nähe von Damaskus. Dort studierte er Geographie, nahm 2011 auch am Aufstand teil, wo er verhaftet wurde. Vor drei Jahren floh er und arbeitete seitdem in Jordanien, Jemen und der Türkei für verschiedene Nichtregierungsorganisation und Hilfsorganisationen in Flüchtlingslagern.

Die Ausstellung bietet die Fotos zur Ansicht noch bis zum 27. Februar in der Stadtbücherei in Erbach an. Anschließend findet sie auch noch in Ehingen statt.