Malaka Hostel rocken bei „Live im Schlossgarten“

Der Schlossgarten in Dellmensingen verwandelt sich am Freitag, 29., und Samstag, 30. Juli, zum 39. Mal in ein Festivalgelände: Denn dann heißt es wieder „Live im Schlossgarten“. Film- und Musikfans kommen auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten, und der Eintritt ist frei, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Los geht es am Freitag, 29. Juli, ab 21 Uhr, mit Einbruch der Dunkelheit, mit dem Open-Air-Kino: Unter dem Sternenhimmel dürfen sich Kinobesucher im Filmklassiker „Bohemian Rhapsody“ mit auf die Geschichte der legendären 70er-Jahre-Band Queen begeben und anschließend die Warm-Up-Party mit DJ Irie Fuzz & friends starten.

Am Samstag, 30. Juli, startet das Festival um 15 Uhr mit einem Familiennachmittag: Kinderprogramm mit verschiedenen Mitmach-Aktionen, präsentiert vom Jugendclub ChillOut. Im Anschluss rocken dann überregional bekannte Bands den Schlossgarten. Den Auftakt machen ab 19 Uhr das Nürnberger Akustikpunk-Duo ESA, gefolgt von der Ulmer Punk-Rock-Band Love Forty Down. Höhepunkt des Festivals sind gegen 23 Uhr die Headliner Malaka Hostel: Da finden Ska, Polka, Balkan-Beats und Rockriffs genauso gut zusammen wie Gipsy-Swing, Folk oder griechischer Rebetiko. Die Freiburger Crew Malaka Hostel entwickelten sich in den vergangenen Jahren unheimlich schnell von einem regionalen Geheimtipp zu einer Band, die europaweit auf Tourneen und Festivals den Ruf erlangte, mit ihrer energiegeladenen Live-Präsenz die unsichtbare Mauer zwischen Publikum und Band niederzureißen, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung weiter. Anschließend kann noch mit Selektor Tom vom Schüttel Dein Speck Team bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden.