Mademoiselle Mirabelle eröffnet die neue Saison im Kulturstadel

Einen vielfältigen Programmmix aus Kabarett, Musik und Kindertheater bietet der Kulturstadel Hüttisheim von Januar bis Juli seinem Publikum.

Los geht es mit einer „Musique Comedie“, so luftig wie eine Mousse au Chocolat, präsentiert von Mademoiselle Mirabelle, einer schrägen französischen Kunstfigur, am Samstag, 29. Januar, um 20 Uhr. Das Publikum darf sich freuen auf plüschigen Humor und leichtfüßige Unterhaltung. Untermalt von anrührenden, zum Teil urkomisch inszenierten Chansons, lacht Mirabelle in ihrer „Tortour de France“ der Schalk aus ihren funkelnden Augen. In ihrem gekonnt gebrochenen Deutsch imponiert sie durch großen Wortwitz, sprachliche Eleganz und Schlagfertigkeit.

Kauzige Charaktertypen

Kauziges, verqueres Konzertkabarett verspricht die von zahlreichen Fernsehauftritten renommierte Gruppe Gankino Circus mit ihrem tränentreibenden Programm „Die Letzten ihrer Art“ am 18. Februar. Vier virtuose Musiker, Geschichtenerzähler und kauzige Charaktertypen fackeln ein furioses Bühnenfeuerwerk ab. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Am 12. März steht Folk und Blues aus dem Allgäu auf dem Programm. Vivid Curls, oft auch als Simon & Garfunkels Töchter apostrophiert, wollen dann ab 20 Uhr mit Gänsehaut-Harmoniegesang die Gäste verzaubern. Gastauftritte beim Festival Kloster Banz und bei Konstantin Wecker unterstreichen ihre Klasse.

Figurentheater für junge Besucher

Mit der Geschichte vom kleinen Maulwurf begeistert das Figurentheater von Maren Kaun sicherlich die jungen Theaterbesucher ab vier Jahren am 27. März. Beginn ist um 15 Uhr.

Gemeinsam laden Musikverein und Kulturverein Hüttisheim am 30. April zum 3. Dorfbierfest unter dem Motto „Guat ei’gschenkt“ in den Kulturstadel ein. Neben musikalischen Schmankerln gibt es deftiges Vesper und das süffige Hüttisheimer Dorfbier.

Kabarettistischer Schabernack

Constanze Lindner kommt am 14. Mai mit „Miss Verständnis“ auf die Kulturstadel-Bühne. „Stanzerl“, so ihr Kosename, ist wohlbekannt von der BR-Kultsendung „Vereinsheim Schwabing“. Sie wirbelt wie ein Tropensturm als Miss Achtung, Miss Lungen oder Miss Geburt und treibt dabei allerlei kabarettistischen Schabernack.

Zum Abschluss vor der Sommerpause gastieren die Hardtstompers aus Reutlingen am 10. Juli erstmals beim Open-Air-Jazzfrühstück. Sie haben sich den Old Traditional Jazz auf ihre Fahnen geschrieben und versprechen „Dixieland und Swing at it’s best“.