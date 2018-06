Märchenwanderung in Ersingen kommt an

Eine Märchenreise durch den Winterwald hat bei Ersingen stattgefunden. Die Familienbildungsstätte Ulm lud Familien zu der Führung ein. So fanden sich bei milden Wintertemperaturen annähernd 30 Teilnehmer am Wanderparkplatz an der Dellmensinger Straße ein, wo Katja Groner vom BUND Erbach als Kursleiterin wartete, um sie in den winterlichen Wald zu führen.

Das Erzählen von Märchen dominierte nicht die zweistündige Veranstaltung, sondern vielmehr Informationen über die Pflanzen- und Tierwelt im Winterwald. Die Kursleiterin fragte, was die Kinder über die Unterschiede des Waldes im Winter und im Sommer wissen. Märchenauszüge fanden Erwähnung, um an der Fantasie der Kinder zu kitzelten. Katja Groner ließ die Kinder Eichhörnchen spielen, weil diese in modernen Märchen oft vorkommen und sie ließ sie Nüsse verstecken und dieses Versteck immer wieder auch aufsuchen. Ein paar Mütter spielten später auch Eichhörnchen und knacken die Nüsse mit den Zähnen auf.

Märchenhaft und geheimnisvoll wurde es zum Abschluss. Mit einem Elternteil – oder auch beiden – durften die Kinder nach und nach eine Wegstrecke begehen. Dort warteten in der beginnenden Dämmerung Kerzen in Einweckgläsern und märchenhafte Bilder auf die jungen Teilnehmer, was ihnen neuen Gesprächsstoff mit ihren Eltern liefern konnte. Interessant bei einer Familienwanderung ist, zu sehen, wie anderen die Verständigung mit ihrem Kind gelingt. Schon einmal hat Katja Groner den Abschluss bei kräftigem Schneefall erlebt, der Kerzen und Bilder zudeckte, was am Sonntag zum Glück ausblieb. Katja Groner unternimmt heuer in Ulm und Blaubeuren zum Beispiel Führungen zu den Themen Fledermäuse und Schmetterlinge und in Ersingen im April eine Kräuterwanderung.

Weitere Informationen zur Familienbildungsstätte Ulm gibt es im Internet unter

www.fbs.ulm.de