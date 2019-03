Lionsclub Erbach schaut auf 40 Jahre zurück

In über 200 Länder gibt es Lions Clubs, die meist durch Spendenaktionen in Erscheinung treten. Vor genau 40 Jahren, am 24. März 1979, haben die Erbacher Hans-Karl Mack, Gerhard Walcher, Heinz Reuscher und August Weber einen Ableger in Erbach gegründet. Zum runden Geburtstag sind die Mitglieder im Landgasthof Hirsch in Dellmensingen zusammengekommen und haben auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurückgeblickt.

40 Gäste waren mit dabei, darunter Vorstandsmitglieder und auch die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, die in Erbach lebt. Vorsitzender Hans-Karl Mack begrüßte auch Anja Eicheler-Gonzella und Oliver Woog, die mit Gitarre und Flöte musikalisch in die Veranstaltung leitete. Nach der Musikeinlage meldete sich Michael Schmidt, der Vize-Distrikt-Gouverneur, zu Wort. Unter anderem versprach er, dass er sich dafür einsetzen werde, dass der Club im Nachgang zu 40 Jahren einen Wimpel erhält.

Motto im Alltag umsetzen

Weiter sprach er über die Club-Mannschaft und über das Ziel einer Lions-Internationalen: „Lions helfen immer und überall.“ Getreu dem offiziellen Motto der Vereinigung „Wir dienen“. Damit verpflichtet sich jedes Mitglied, den Dienst am Nächsten über seinen persönlichen Profit zu stellen. Er verwies zudem auf die Notwendigkeit von jugendlichen Zugängen.

Schmidt war es auch, der im Anschluss den Vorsitzenden Hans-Karl Mack für dessen umfassendes Engagement und Einsatz im Club auszeichnete. Auch Gemeinderat August Weber war erschienen, er repräsentierte die Stadt und zählt zu den Gründungsmitgliedern. Er ließ Grüße von Bürgermeister Achim Gaus ausrichten und wünschte viel Spaß und Unterhaltung bei der Jubiläumsfeier. Vorsitzender Hans-Karl Mack nannte danach noch einige Details seit der Gründung vor 40 Jahren. Die Spendenaktionen, basierend widerum auf Spenden der Mitglieder sowie Einnahmen von Weihnachtsmärkten, flossen an Sozialstationen in Erbach, Schulen, wurden verwendet für Ausflüge mit Menschen mit Behinderung, zur Unterstützung von Altersheimen und Musikschulen.

Höhepunkt war die die Ehrung der vier anwesenden Gründungsmitglieder: Hans-Karl Mack, August Weber, Heinz Reuscher und Gerhard Walcher. Zudem gab es vier Neuzugänge: Steuerberater Andreas Wild, Politikerin Ronja Kemmer, Universitätsprofessor Volker Rasche sowie Sascha Rode.

