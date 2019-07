Licht und Schatten am heißen Judo-Wochenende in Sindelfingen

Heiß ging es her beim 19. Internationalen Turnier im Glaspalast in Sindelfingen. 1400 Judoka in den verschiedenen Altersklassen kamen bei Außentemperaturen über 35 Grad ordentlich ins Schwitzen. Am Samstag gingen für den TSV Erbach zwei Athleten an den Start. Mark Zeiss und Anton Popp, beides Kaderathleten des Württembergischen Judo-Verbands, avisierten klar einen Platz auf dem Treppchen.

Mark konnte in seiner mit 27 Teilnehmern stark besetzten Klasse bis 50 kg seine ersten beiden Kämpfe souverän für sich verbuchen. Das Halbfinale musste er dann jedoch an seinen süddeutschen Dauerrivalen Toszegi vom TSV Großhadern abgeben. Im kleinen Finale gegen den Badener Wäckerle konnte er dann im Golden Score durch eine Wazaari-Wertung seinen Weg auf das Podest antreten und die Bronze-Medaille in Empfang nehmen.

Anton Popp startete in der Klasse bis 55 kg mit 29 Anwärtern auf die vorderen Plätze. Gegner aus Baden und Österreich fanden kein Rezept gegen die Angriffstechniken und Konterwürfe des Erbacher Athleten. Im Halbfinale hatte Anton dann allerdings Probleme, den von ihm bekannten Kampfstil fortzusetzen. Insgesamt sammelte er völlig überflüssig drei Strafen für Grifftechniken ohne direkten Wurfansatz und brachte sich selbst so um den erhofften Einzug ins Finale. Im Kampf um Bronze erwachte dann aber der alte Kampfgeist, auch er durfte aufs Treppchen.

Am Sonntag wollte Dimitrij Popp in der 50-kg-Klasse der U18-Kämpfer ebenfalls seine in ihn gesetzte Erwartung auf eine Medaille erfüllen. Er startete auch entsprechend erfolgreich ins Turnier, der Schweizer Pierrick Liengme sah sich bereits nach einer Minute auf der Matte. In der zweiten Begegnung zündete Dimitrij ein Feuerwerk von Angriffen, die seine Überlegenheit demonstrierten. Eine klare Fehlentscheidung der Kampfrichter sollte den Kampfverlauf dann wenden. Der Gegner aus Osnabrück rettete sich mit einer verbotenen Headdefense, einer Kopfbrücke, um nicht auf dem Rücken zu landen. Hier hätte der Kampf zu Gunsten Dimitrijs entschieden werden müssen. Bei einem seiner weiteren Attacken zog er sich dann eine erhebliche Rippenprellung zu. Entsprechend gehandicapt, musste er den Siegeswurf seines Kontrahenten zulassen.

In der Trostrunde gelang ihm dann trotz der Verletzung noch der Einzug ins kleine Finale. Mit entsprechenden Schmerzen war dann aber keine effektive Wurftechnik mehr möglich, und der Erbacher Hoffnungsträger fand sich auf dem undankbaren 5. Platz wieder.

Noch schwärzer verlief das Turnier für Daniel Paulsin und Andreas Laupheimer, die beide eine Gewichtsklasse höher als üblich starteten. Beide hatten das Turnier somit bereits an der Waage verloren, beide mussten jeweils eine bittere Niederlage im ersten Kampf hinnehmen und die Heimreise vorzeitig antreten.

Einen kleinen Trost brachte dann am Montag das gemeinsame Training mit den anderen Athleten unter der Betreuung von Landestrainerin Trixi Kästle.