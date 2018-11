Letzter Auftritt des TSV Erbach vor der Winterpause

Die Fußball-Bezirksliga Donau/Iller verabschiedet sich am Samstag, 24. November, mit dem nachzuholenden 14. Spieltag in die Winterpause. Der TSV Erbach gastiert beim SV Asselfingen (Anpfiff: 14.30 Uhr). In dieser Begegnung treffen zwei abstiegsgefährdete Mannschaften aufeinander, wobei der Gastgeber in einer komfortableren Position ist: Mit 18 Punkten liegt Asselfingen auf Rang zwölf zwar nur knapp vor dem FC Burlafingen auf dem Relegationsrang, aber der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist mit acht Punkten groß. Auf diesem Platz findet sich der TSV Erbach, der seit Wochen auf einen Sieg wartet.