Leiterin für Kindergarten „Brühlwiese“ verpflichtet

Der aktuell im Bau befindliche Kindergarten Brühlwiese hat eine neue Leiterin. Franziska Weber tritt voraussichtlich zum 1. Juli ihre neue Position an. Die 29-Jährige arbeitet derzeit als ständige stellvertretende Leitung in einer Kindertageseinrichtung der Stadt München an welcher bis zu 50 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden.

Sie ist darüber hinaus seit 2010 als Qualitätsberaterin tätig. Sie ist in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 16. April als neue Chefin der städtischen Kindertageseinrichtung Brühlwiese gewählt worden. Franziska Weber stammt aus Äpfingen im Landkreis Biberach und wohnt aktuell in München. Sie freue sich sehr auf die neue Kindertageseinrichtung im Naherholungsgebiet Brühlwiese, die spannende Herausforderung sowie die Nachhaltigkeit auch in der Bauweise. „Ich sehe dies als den richtigen Weg in eine Zukunft, die lebenswert bleibt, nicht nur für uns, sondern auch für die Generationen nach uns“, sagt Weber. Bis zur Inbetriebnahme der Einrichtung wird sie alle vorbereitenden Tätigkeiten, wie das Ausfertigen einer Konzeption, die Sachausstattung der Einrichtung, Personalentscheidungen übernehmen. Des Weiteren sind Hospitationen in den einzelnen städtischen Einrichtungen geplant.