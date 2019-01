Leiche im See: Der Mordbefehl kam aus Albanien

Die albanische Blutrache kennt keine Grenzen und wird grausam und unerbittlich vollzogen. Dass es diese jahrtausende alte Stammestradition in Europa auch heute noch gibt, bestätigt der seit April 2018 laufende Mordprozess vor dem Ulmer Schwurgericht, der auch in diesem Jahr seine Fortsetzung findet, weil noch wichtige Zeugen zur Aufklärung eines besonders tragischen Falles eiskalter Hinrichtung beitragen sollen. Tief tauchen die Richter in der Beweisaufnahme in ein archaisches Familiendrama ein, das sich noch fortsetzen könnte.

Auf der Anklagebank sitzt ein 46-jähriger Deutscher mit albanischen Wurzeln, der keine Aussagen vor Gericht macht. Er hatte sich mit seiner Familie in Göppingen mit einem eigenem Betrieb eine Existenz aufgebaut bis laut Ermittlungen der Polizei ein Anruf alles zerstörte. Der Grund: Er sei dazu auserkoren worden, eine Blutrache zu vollziehen. Falls er sich weigerte, der Aufforderung aus seinem alten Heimatland zu gehorchen, hätte es Folgen für die ganze Familie gehabt.

Nach „Don“ wird immer noch gesucht

Es wurde ihm gedroht, erfuhr man am Rande des Prozesses. Ein so genannter „Don“, nach dem noch immer gesucht wird, habe dem bisher unbescholtenen Mann bei der professionellen Tatbegehung Hilfe in der Vorbereitung und Ausführung der Tat geleistet. Laut Anklageschrift sei das Opfer, ein 19-jähriger Albaner, der mit seiner Mutter und seinem Bruder in Westfalen nach einer verzweifelten Flucht vor der Blutrache Unterschlupf fand, nachdem der Vater schon zuvor in Albanien im Zeichen dieser blutigen Tradition eines unerbittlichen Familienkriegs aufgespürt und getötet worden war.

Der Angeklagte 46-Jährige wird am Montag in den Gerichtssaal geführt. Er soll einen 19-Jährigen aus Blutrache mit einem Hammer erschlagen haben. (Foto: David Drenovak)

Da der junge Albaner sein Überleben in Deutschland mit Drogengeschäften sicherte, wurde er im April 2017 von „Don“ telefonisch in den Raum Ulm gelockt, um gute Rauschgiftdeals zu machen, ermittelte die Polizei. Das arglose Opfer wurde laut Anklageschrift im April 2017 zu einem Treffen an den Erbacher Rösslesee gelockt und mit einem Hammer erschlagen.

Die Leiche wurde dann folienverpackt und mit einem 18-Kilo-Betonstein im trüben Anglersee versenkt. Für immer, dachten die Täter. Aber nach einem Monat tauchten die sterblichen Reste des jungen Mannes auf und wurden von einem Angler entdeckt.

Hintergründe schnell ermittelt

Die Hintergründe waren schnell ermittelt: Im Jahr 2000 wurde in der nordalbanischen Stadt Korca ein Onkel des Angeklagten auf offener Straße von einem Mann erschossen, der wiederum mit der Familie des jetzigen Opfers verwandt ist. Die Gesetze des uralten Kanun (siehe Kasten) traten somit in Kraft. Es gab mehrere Tote bei der nachfolgenden Familienfehde wie den Vater des am Erbacher See ermordeten 19-jährigen, der laut Kanun-Gesetz bis zum 18. Lebensjahr als Jugendlicher unter Schutz stand. Kaum war er 18, wurde er zum Freiwild der Blutrachevollstrecker und wurde europaweit gesucht und schließlich entdeckt.

Das Opfer hatte ihnen die Suche leicht gemacht, da es in Deutschland nicht auf die 48-jährige Mutter hörte und mit Rauschgift handelte. Wie sie im Zeugenstand des Schwurgerichts unter Tränen erzählte, war sie aus Furcht vor den geplanten Morden an ihren Kindern mit ihren beiden Söhnen zunächst nach Griechenland geflohen, lebte dort zehn Jahre. Aus wirtschaftlicher Not wechselte sie mit ihren heranwachsenden Kindern nach Deutschland, wo sie einen Asylantrag stellte.

Asylantrag abgelehnt

Als ihr Ältester mit 18 nun an der Reihe war, getötet zu werden, klärte die Mutter ihn über die Bedrohung aus Albanien auf. Deswegen nannte er laut einer Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge als Asylbegründung die Angst vor der Blutrache, ohne das mit der Mutter abgesprochen zu haben. Der Asylantrag wurde, so die Zeugin, zunächst rechtmäßig abgelehnt, weil es sich bei der Blutrache nicht um eine politische Verfolgung durch den Staat handle. „Details zur Familientragik hat er aber bei der Anhörung nicht genannt“, sagte die Frau.

Vor dem Ulmer Landgericht wird der mutmaßliche Blutrache-Mord von Erbach verhandelt. Der Angeklagte (links) bedeckt sein Gesicht mit einem Ordner. (Foto: Andreas Berndt)

Wie die Mutter des getöteten Sohnes im Zeugenstand aussagte, sei er ihr im Lauf der Zeit in Deutschland entglitten, nachdem er in die Drogenszene geraten ist. Die Polizei wurde auf ihn aufmerksam, begann ihn mobiltelefonisch zu überwachen. Schließlich landete er im Gefängnis.

Durch seine Rauschgiftaktivitäten war der junge Albaner laut Oberstaatsanwalt ins Visier des „Gegenclans“ seiner Familie geraten, der ihn fieberhaft suchte, um ihn im Sinne des Kanun „auszulöschen“. Möglicherweise hatten auch seine eifrigen Facebook-Aktivitäten die Blutrache-Häscher auf die Spur gebracht. Zu den wichtigsten Zeugen der letzten Verhandlungstage des Jahres gehörte auch der ein Jahr jüngere Bruder des Getöteten. Der jetzt 18-Jährige lebt jetzt – genauso wie seine Mutter – beschützt im Zeugenschutzprogramm an einem unbekannten Ort und ist erheblich gefährdet, weil die albanische Blutrache nur an Männern ab 18 Jahren vollzogen wird.

Gemeinsam wollten sie mit Drogen Geschäfts machen. Bruder des Opfers

Der jetzt bedrohte Bruder des Toten erzählte im Zeugenstand, dass sich sein Bruder mit dem späteren Haupttäter des Blutrachevollzugs namens „Don“ wenige Tage vor seinem Tod traf. „Gemeinsam wollten sie mit Drogen Geschäfts machen“. Den Angeklagten kenne er nicht, antwortete er auf Fragen des Gerichtsvorsitzenden. Er wisse nur, dass es ein Freund des Onkels sei.

Von dem mysteriösen „Don“ fehlt noch jede Spur. Angeblich soll er sich in den albanischen Bergen versteckt halten. Auf die Behörden in diesem Land ist das Schwurgericht zur Aufklärung des Falles angewiesen. Wenn auch die Fahndung nach dem angeblichen Haupttäter im Fall der Erbacher Blutrache bisher vergeblich war, so hatten die hartnäckigen Bemühungen des Schwurgerichts bei den Albanischen Behörden in einem Fall doch noch Erfolg. Am 16. Januar 2019 wird ein Videoverhör mit dem im Gefängnis wegen Mordes einsitzenden Onkels doch zustande gekommen, nachdem dieser zugestimmt hat. Der Indizienprozess wird am 7. Januar fortgesetzt.

