Lastwagen beschädigt Verteilerkasten und sorgt für Stromausfall

Rund 20 Haushalte in Dellmensingen haben aktuell keinen Strom. Bereits am Donnerstagabend war ein Lastwagen in einen Kabelverteilerschrank gefahren, der nun ausgetauscht werden muss.

Gegen 19.30 Uhr waren alle Haushalte wieder provisorisch ans Netz angeschlossen, teilt die Netze BW mit. Dies sei durch Umschaltungen im Netz möglich gewesen.

Arbeiten gehen weiter

Am Freitagmorgen mussten die Arbeiten am Netz fortgeführt werden. Bereits am Vorabend hatten Mitarbeiter der Netze BW die betroffenen Haushalte persönlich oder mit einem Schreiben über die nötigen Arbeiten informiert.

Gegen 8.30 Uhr wurde dann der Strom erneut abgeschaltet, um den Verteilerkasten austauschen zu können.

Wie lange die Arbeiten dauern, ist laut einer Sprecherin der Netze BW derzeit nicht absehbar, da die Kabel getrennt werden müssen, der Schrank getauscht und dann die Kabel wieder angebunden werden.

Nach und nach können die Haushalte dann wieder ans Netz angeschlossen werden, erklärt die Sprecherin.