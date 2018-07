Lailefest rockt das ganze Wochenende

In Donaurieden ist am Sonntag das Lailefest zu Ende gegangen. Wie es bereits Tradition ist, begann der Festsonntag mit einem Gottesdienst, bevor es mit einem zünftigen Frühschoppen und Mittagessen weiterging. Bereits am Freitagabend wurde mit einer Disco-Veranstaltung groß gefeiert und am Samstagnachmittag spielte die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart gegen eine regionale Auswahl mit Legenden aus dem Amateurfußball.

Nach dem Gottesdienst ging es am Sonntagmittag mit dem zünftigen Frühschoppen weiter, bevor zum Mittagessen der Musikverein aus Erbach unterhielt. Bei einer Tombola gab es je eine kostenlose Harley-Fahrt, gespendet von dem „House of Flame“, und eine Ballon-Fahrt mit Karl Schwer.

Nach dem Auftritt des MV Erbach tanzten zuerst einmal auf der Tribüne eine Kindertanzgruppe unter der Leitung von Manuela Baur. Die Kinder waren schon gut bekannt von Auftritten während der Fasnet und zeigten jetzt auch beim Lailefest ihr Können. Dass es dem Publikum gefallen hat, bewiesen die Aufforderungen für eine Zugabe, die dann auch gegeben wurde. Nächster Tanzauftritt war die Showtanzgruppe „Illegal“ aus Donaurieden, bestehend aus sieben jungen Frauen, die ebenfalls mit ihren Tänzen das Publikum begeisterten und eine Zugabe ablieferten. Im weiteren Verlauf des Nachmittags übernahm schließlich der Musikverein Oberdischingen die musikalische Unterhaltung. Für die kleinsten Besucher wurden Kinderschminken und Ponyreiten angeboten.