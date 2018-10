Lärmproblem im Gewerbegebiet

In der Erbacher Gemeinderatssitzung am Montag wurde ein Lärmproblem öffentlich, das seit kurzer Zeit durch einen Betrieb im Gewerbegebiet „Oberer Luß“ auftritt. Ein Bürger beschwerte sich beim Landratsamt und diese Beschwerde erreichte auch die Stadt Erbach. Bei den Bürgerfragen meldete sich der Mann zu Wort. Eine Bewertung des Lärms sei durch das Landratsamt vorgenommen worden, das mit der Feststellung endete, die Geräusche seien nicht zu laut, sondern im Rahmen der Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm.

Es geht um eine Störung durch die Frequenz des Tons, räumte Bürgermeister Achim Gaus ein. Auslöser sei ein Wäschetrockner, hieß es von Rathausmitarbeiter Uwe Gerstlauer. Gespräche mit dem Inhaber fänden darüber statt, ob über eine technische Änderung der Störton beseitigt werden kann. Aus dem Gemeinderat kam die Aufforderung an die Sitzungsleitung, den Räten das Gutachten des Landratsamtes auszuhändigen. Es könne für einen Gemeinderat nicht geheim sein, sagte Elmar Röhr (SPD), nachdem Uwe Gerstlauer erwähnt hatte, von Seiten des Landratsamtes sei der Wunsch nach Geheimhaltung geäußert worden. Gestört fühlen sich die Anwohner im Bereich „Alte Ziegelei“. Bei den Bürgerfragen und dem Tagesordnungspunkt zum Bauleitplanverfahren „Oberer Luß“, dem zugestimmt wurde, war das Problem des störenden Frequenztons zur Sprache gekommen.

Kein Platz für neues Fahrzeug

Der Gemeinderat hatte sich zu Beginn bei Anwesenheit zahlreicher Feuerwehrleute mit drei Tagesordnungspunkten rund um Feuerwehrangelegenheiten beschäftigt und dabei die Ausschreibung für Atemschutzgeräte und für ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Bach beschlossen. Das Fahrzeug sei notwendig, um die vorgeschriebene Zeit für das Eintreffen am Einsatzort erfüllen zu können. Außerdem gibt es heuer einen Zuschuss in Höhe von 48000 Euro, der 2017 abgelehnt wurde. Die Krux: Die Fahrzeuggarage reicht jetzt schon nur mit Not aus. Ein Anbau an der Halle schwebt dem Bürgermeister vor, ließ dieser in der Sitzung wissen. Eine weitere Kuriosität wurde bei dem Tagesordnungspunkt offenbar. Gesamtkommandant Matthias Remlinger ließ wissen, dass das Fahrzeug nach Euro-5-Norm ausgeschrieben werden müsste, aber diese wohl gar nicht mehr geliefert wird. Der Technikausschuss soll über den Kauf des Fahrzeugs auf einem stabilen LKW-Fahrgestell entscheiden, wenn die Angebote vorliegen und die Kosten im Rahmen von bis zu 200000 Euro sind. Zusätzliche Atemschutzgeräte sind notwendig, weil die Reinigung benutzter Geräte nach einem Einsatz oder einer Übung in Ulm drei Wochen benötigt. Festgelegt wurde vom Gemeinderat noch der Kostensatz für den Kommandowagen. Dieser beträgt 16 Euro pro angefangener Stunde.

Den Mischwasserkanal „Steig“ in Donaurieden wird die Firma Schwall aus Laupheim bauen. Der Gemeinderat entschied sich für die Firma mit dem Angebotspreis in Höhe von annähernd 437000 Euro. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen. Bereits in den Herbstferien beginnt die Sanierung des Traktes III der Realschule. Arbeiten in sieben Gewerken wurden vergeben. Die Kosten für Gerüstbau-, Maurer-, Abbruch-, Fensterbau-, Flaschner-, Putz- und Zimmererarbeiten belaufen sich zusammen auf 351000 Euro und bleiben damit unter der Kostenschätzung. Die Arbeiten waren beschränkt ausgeschrieben worden.

Kritik am Regierungspräsidium

Eine Planänderung zum Neubau der Querspange erforderte eine Zustimmung des Erbacher Rates. Dabei geht es um die Wiederaufnahme sogenannter Baustreifen für die Bauarbeiten abseits des laufenden Verkehrs und eines Zwischenlagers für den Oberboden. Ratsmitglied Tobias Schwetlik (Freie Wähler) kritisierte, dass diese 11,8 Hektar von den Planern im Regierungspräsidium vergessen werden konnten. Er bat um die Weitergabe der Kritik an das RP, weil „jedem einfachen Bürger bei so etwas auf die Finger geklopft“ würde.

Baulich wird sich in nächster Zeit rund um das Rathaus einiges tun. Beschlossen wurden drei Aufstellungen für Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren zum Messerschmidt-Areal, Häusler-Areal und Schuler/Schwer/Laupheimer-Areal mit einer Ergänzung zu Werbeanlagen. Die Werbung je Baufläche soll maximal fünf Quadratmeter betragen dürfen, wurde beschlossen. Festgelegt wurde auch, dass bei gleichbleibender Gebäudehöhe von 8,60 Metern bei Wunsch der Bauherren ein zusätzliches bewohnbares Geschoss entstehen darf.