Kunsthandwerk trifft Schauspielkunst

„Selten so gelacht“: So verewigten sich Margrit und Brigitte aus der Schweiz im Gästebuch der Theatergruppe Ersingen. Die Zeit des Theaterspielens kurz nach Weihnachten hat begonnen und die Bühnenvorhänge konnten für das Stück „Kaviar und Hasenbraten“ geöffnet werden. Das Lustspiel von Regina Rösch begeisterte vor allem älteres und sehr junges Publikum bei der Nachmittags-Premiere in der Mehrzweckhalle Ersingen am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Zur Handlung des Stücks lässt sich so viel sagen: Max und Elvira Steiner (gespielt von Fritz Gerster und Monika Rist) müssen beinahe jeden Cent umdrehen, denn meistens ist am Ende des Geldes noch ganz schön viel Monat übrig. Schlossermeister Max legt die etlichen Rechnungen und Mahnungen geflissentlich ab, in Schachteln mit den Aufdrucken „Eventuell“ und „Ganz gwiss et“. Die bescheidene Rente des Opas (Thomas Lemke) kann da auch nicht mehr viel ausrichten – die Finanzprobleme sind allgegenwärtig. Wenn wieder mal der Strom ausfällt oder Lebensmittel fehlen, hilft man sich bei den Nachbarn aus. Die Hasenbergers (Harald Weishaupt und Marion Heuberger) werden dafür gerne gefragt, denn die Zimmervermietung der Steiners läuft auch nicht mehr so rund.

Doch was es nun mit einem unverhofften Reichtum auf sich hat, was der Dorfpolizist (Jörg Busies) und seine neugierige Frau (Nicole Gerster) so alles herausfinden und welche Rolle die beiden Feriengäste (Christian Weishaupt und Sissi Hörmann) spielen, dies alles sei an dieser Stelle nicht verraten.

Für Vanessa Weishaupt, die die Tochter der Steiners spielt, war dies ihr erstes Mal auf der Theaterbühne. Das Schauspielerteam probe schon seit September für die insgesamt sieben Auftritte, erklärte Claudia Lemke, die wie jedes Jahr die Regie übernahm. Die Stückauswahl gestalte sich immer etwas schwierig. „Wir haben einfach einen Männerüberschuss“, so Lemke achselzuckend. Das diesjährige Stück sei auch ganz gut vom Bühnenbild, dieses Mal müsse kein Umbau in der Pause vorgenommen werden, sagte Lemke. Fritz Gerster wurde seiner Rolle als Schlossermeister mehr als gerecht, denn die Kunstwerke, die auf der Bühne zu sehen sind, hatte er selbst geschweißt.

Regina Rösch, aus deren Feder das Lustspiel stammt, habe es der Regieführenden angetan. „Ihr Humor gefällt mir einfach, da ist kein Gag unter der Gürtellinie“, bemerkte Lemke. Für sie ist dies wichtig, denn auch das junge Publikum solle sich angesprochen fühlen. Doch langsam sei die Auswahl Röschs ausgeschöpft, erzählte Lemke mit einem schiefen Lächeln im Gesicht. „Mal sehen, was sich für die nächsten Jahre noch so finden wird“, so Lemke. Das Theater sei immer eine „runde Sache“, man müsse jedem aus dem Team einen Dank aussprechen. Hinter so einer Theatersaison stecke viel, vom Bühnenaufbau über die Organisation, Maske, Beleuchtung und Ton komme man auf 60 Mitwirkende, erzählte die Regisseurin.

Aufgrund der handwerklichen Arbeit des Protagonisten Max Steiner im Stück als Schlossermeister wurde ein echter Schlosser befragt: Guido Faßnacht aus Oberdischingen, der in seiner Firma Metall- und Blechverarbeitung auch Designobjekte für Haus und Garten ganz individuell fertigt. Ein paar Werke konnten im hinteren Teil der Mehrzweckhalle Ersingen begutachtet werden.

„Ohne ein Publikum gäbe es kein Theater, denn was wäre denn ein Theater ohne Zuschauer?“, fragte Ansager Jürgen Lemke rhetorisch in die Halle. Daher wird das Stück auch noch weitere Male aufgeführt.