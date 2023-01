Kulturstadel stellt neues Programm vor

Der Kulturstadel Hüttisheim startet im Februar ins neue Jahr und stellt sogleich sein Frühlings- und Sommerprogramm vor.

Den Start macht Helmfried von Lüttichau, bekannt als „Staller“ aus der Kultserie „Hubert und Staller“. Nach seinem Serienausstieg startete er eine Karriere als Dichter, Kabarettist und Rockmusiker. Nun präsentiert er am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr sein Solo-Programm „Plugged“, ein Mix aus Musik, Lesung und Kabarett.

Am Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr, spielt das Kindertheater im Kulturstadel. „Der kleine Erdvogel“ heißt die Geschichte vom Maulwurf, der fliegen wollte.

Eva Karl Faltermeier gastiert am Samstag, 11. März, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Taxi. Die Uhr läuft“ im Kulturstadel. Mit ihrem schwarzen Humor ist die Kabarettistin die Senkrechtstarterin, schreibt der Kulturstadel. 2021 erhielt sie gar den Bayerischen Kabarettpreis.

Insgesamt dreimal lädt „Kult im Stadel“ zum kostenlosen Besuch ein. Am Freitag, 3. März, 20 Uhr, bietet das Duo Deep’n’High Jazz und Pop. E-Bassist Thomas Dirr und Sängerin Claudia Kocian mischen dabei bekannte Songs und Eigenkompositionen.

Am Freitag, 24. März, 20 Uhr, berichtet Wiebke Klein-Diesner in ihrem Multimedia-Vortrag von ihrer Weltreise durch 25 Länder. Mit 450 Windeln im Gepäck war sie mit ihrer Familie auf der Seidenstraße in Zentralasien, der Mongolei und China unterwegs.

Jana Slave vom BUND Hüttisheim widmet sich am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, in ihrem Diavortrag dem gefährdeten Lebensraum Heuwiesen.

Die vier Musiker von Gankino Circus bieten am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, kauzig, verqueres Konzert-Kabarett. So beschreibt der Kulturstadel das Quartett. Die Gruppe spielt ihr Programm „Die Letzten ihrer Art“.

Den Abschluss des Programms bilden wie im Vorjahr die Hardt Stompers aus Reutlingen beim „Open Air Jazz Frühstück“ am Sonntag, 16. Juli, 11 Uhr. Die Gruppe spielt Old Time Jazz wie in New Orleans.

Weitere Infos zum Programm und Tickets gibt es online unter www.kv-huettisheim.de.