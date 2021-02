Küche gerät in Brand – Haus unbewohnbar

Rund 150 000 Euro Schaden hat ein Feuer am Samstagnachmittag verursacht. Nach einem Küchenbrand ist ein Haus in Ersingen nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, wollten sich zwei Brüder im Alter von 15 und 20 Jahren gegen 15 Uhr Essen zubereiten.

Unbekannte Gründe

Dabei geriet aus unbekannten Gründen die Kücheneinrichtung in Brand. Löschversuche der Beiden blieben erfolglos, so dass die gesamte Einrichtung in Flammen aufging. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch die anderen Räume in Mitleidenschaft gezogen, so dass das Haus aktuell nicht bewohnbar ist. Die Familie kam bei Bekannten unter. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 150 000 Euro. Die beiden Brüder blieben zum Glück unverletzt.