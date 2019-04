Kriminalität nimmt zu – Anstieg bei Drogen-Delikten um 300 Prozent

Elf Prozent mehr Straftaten hat es im vergangenen Jahr im Bereich der Stadt Erbach gegeben. Die Zahl der Straftaten beläuft sich auf rund 400. In einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung ließ sich Bürgermeister Achim Gaus mit den Ratsmitgliedern Details zu dieser polizeilichen Kriminalstatistik geben.

Der Leiter des Polizeireviers Ulm-West Konrad Aichinger erklärte den Anstieg primär mit vermehrt erfassten Rauschgift-, aber auch Gewaltdelikten. Gewalttätige Handlungen treten in Erbach hauptsächlich unter Personen auf, die zueinander in einer Beziehung stehen, hieß es. Der abendliche Heimweg vom Bahnhof müsste nicht grundsätzlich als gefährlich bewertet werden, sagte Konrad Aichinger.

Der Polizeibeamte führt die Zunahme an Rauschgiftdelikten auf die stärker gewordene Ermittlungstätigkeit in Erbach zurück. Die genaue Deliktzahl konnte der Leiter des Polizeireviers nicht nennen. Es seien „zwischen 20 und 25“, lautete seine Schätzung, wobei eine Erhöhung um 300 Prozent vorliege. Sehr deutlich sei die Zahl an Wohnungseinbrüchen gefallen, weil die Täter durch verstärkte Polizeiarbeit und Strafverschärfung vergrault wurden. Hier ist von einem Rückgang um 60 Prozent die Rede. Zuletzt waren es sechs Wohnungseinbrüche im Bereich Erbach, nach insgesamt 21 im Berichtsjahr davor.

Manuela Haller, Leiterin des Polizeipostens Erbach, sprach von untypischen Einbrüchen, die in Erbach auffielen, nämlich in Baracken und leerstehende Häuser nach Sterbefällen. Inwiefern Ausländer zu den Tätern gehören, wurde gefragt. Aichinger sagte, dass nur Daten erfasst werden, die zur Aufklärung der Straftat wichtig sind. Allerdings räumte er dann ein, dass im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm das Ziel bestehe, kriminell gewordene Personen abzuschieben, wenn das möglich ist.

Schwierig sei die Prävention, was den Enkeltrick anbelangt. Es treffe Senioren, die helfen wollen. Es seien eigentlich immer Dritte aus der Familie oder dem Umfeld, die davor warnen, Geld ohne vorherige Prüfung der Behauptungen, in fremde Hände zu geben. Graffiti und wilde Müllablagerungen beschäftigten die Ratsmitglieder ebenfalls. Ohne Täterbeschreibung sei eine Aufklärung sehr schwer, räumte Manuela Haller ein. Um eine Steigerung bei diesen Taten zu vermeiden, empfiehlt sie die rasche Beseitigung von Vorkommnissen, was der Bauhof Erbach auch gewährleiste. Videoüberwachung bringe wenig, weil sich Täter vermummen, betonte Aichinger.