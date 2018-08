Kreativwochen-Kinder basteln in Erbach einen schäumenden Vulkan

Die Kreativwoche des Erbacher Ferienprogramms ist voll im Gange. Am Mittwoch bastelten die Kinder im Kunstraum der Schillerschule unter fachkundiger Leitung einen schäumenden Vulkan, den sie am Nachmittag im Schulhof ausbrechen ließen.

Anna Eschenko, Dozentin der Volkshochschule Ulm und der Familien-Bildungsstätte, arbeitet gleichermaßen mit Erwachsenen und Kindern. Seit vielen Jahren ist sie beim Erbacher Ferienprogramm dabei. Heuer ist sie sehr zufrieden mit den Kindern. „Unser Angebot wird in diesem Jahr sehr gut angenommen und es ist schön zu sehen, wie toll die Kinder mitmachen und sich einbringen“, sagt Eschenko, die ihre Programmpunkte gerne als kreativen Ausgleich zu sportlichen Angeboten sieht. Nicht nur die kreative Betätigung sei wichtig auch das zusammenarbeiten und der Austausch in der Gruppe.

Beim Vulkan ging es zuerst darum, eine Skizze zu machen und sich vorzustellen, wie das Ergebnis später aussehen soll. Dann modellierten die Kinder aus Zeitungen und Pappmaché die grobe Grundform, bevor sie mit Gipsbinden die äußere feste Form des Vulkans festlegten und diesen nach ihren Ideen und mit Acrylfarben farbig gestalteten. „Ich plane die Projekte zeitlich so, dass die Kinder ihre Werke meist noch am selben Tag mitnehmen können. So können sie auch zuhause zeigen, was sie geschafft haben“, erklärt Anna Eschenko, die in der kommenden Woche noch T-Shirt-Werkstätten und einige andere teilweise auch sehr experimentelle Kurse anbieten wird.

Vorher mussten die gebastelten Vulkane aber noch richtig ausbrechen. Eine spezielle Mischung aus Wasser, Backpulver, Essig und Lebensmittelfarbe sorgte dafür, dass es zum Abschluss im Schulhof brodelte und zischte.