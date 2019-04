Knappe Niederlage für den TSV Erbach

Der TSV Erbach hat in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller einen Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten Türkspor Neu-Ulm verpasst. Mit 2:3 verloren die Erbacher ihr Heimspiel, die weiter einen Abstiegsplatz belegen.

TSV Erbach – Türkspor Neu-Ulm 2:3 (1:2). Marc Baumeister brachte den TSV Erbachschon in der fünften Minute in Front, doch nur zwei Minunten später glich Tolga Apul aus. Gjentijan Haxhijaj (23. Minute) schoss den Favoriten aus Neu-Ulm in Führung, die Ilir Tupella in der 58. Minute auf 3:1 ausbaute. Doch Erbach gab sich nicht geschlagen, machte mächtig Dampf und stellte den vermeintlich übermächtigen Gegner immer wieder vor Probleme. Mehr als der Anschlusstreffer durch Christoph Barth (79.) gelang dem TSV nicht.