Kluftinger-Autoren als Comedy-Duo

Mit dem kauzigen Kommissar Kluftinger aus Altusried im Allgäu sind sie berühmt geworden: die beiden Autoren Volker Klüpfl und Michael Kobr. Aber auch als Comedy-Duo hätten die beiden gute Chancen. Bei ihrem Auftritt in Erbach am Donnerstagabend stichelten und frotzelten sie wie ein altes Ehepaar. Kein Wunder – schreiben sie doch schon seit zehn Jahren zusammen die erfolgreichen Allgäu-Krimis. „Wir feiern ein kleines Jubiläum“, sagte Michael Kobr in der fast ausverkauften Erlenbachhalle.

Allerdings machten die Lautsprecher Probleme, die Akustik war in den hinteren Reihen so schlecht, dass einige Gäste nach der Pause mit ihren Stühlen nach vorne rückten. Das entging auch den Autoren nicht. Sie nahmen das Knistern und die Rückkopplungen gekonnt auf und zogen auch Bürgermeister Achim Gaus (er saß in der ersten Reihe) auf: „Hier in der Halle haben ja schon viele Wahlkampfveranstaltungen stattgefunden. Gehört haben die Bürger hier nichts: Wer wurde nochmal gewählt?“

Der neueste Krimifall „Schutzpatron“ geriet an diesem Abend in den Hintergrund. Doch wenn die beiden Autoren aus dem Roman vorlasen, schlüpften sie perfekt in die Rollen hinein: Michael Kobr als Kluftinger mit Allgäu-Akzent und Volker Klüpfel als Erzähler und als Polizeipräsident Lodenbacher, Kluftingers Chef. „Der Lodenbacher kommt aus Niederbayern, und warum sprichst du dann mit oberbayerischem Akzent und machst den Beckenbauer?“, stichelte Michael Kobr, und Volker Klüpfel schoss zurück: „Du bist doch gar kein Lehrer mehr.“ Am Ende des unterhaltsamen Abends spielten Kobr und Klüpfel noch einen Regionalkrimi nach, der alle Klischees bediente: korrupter Bürgermeister, fieser Bauspekulant, landschaftliche Idylle und ein Toter.

Und auch mit diesem Gute-Nacht-Tipp hatten sie die Lacher auf ihrer Seite: „Nehmen Sie immer ein gutes Buch mit ins Bett oder jemanden, der gerade eins geschrieben hat.“