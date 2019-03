Kleiner Kreisel löst große Debatte aus

Uneinigkeit herrschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Erbach über den Knotenpunkt Lützelried/Daimlerstraße: Dort, so die Ansicht vieler Erbacher, wird es immer wieder brenzlig, weil die Kreuzung insbesondere für Radfahrer und eingeschränkte Menschen schwer zu passieren ist. Um die Situation zu entschärfen, veranlasste die Stadt im Jahr 2017 entsprechende Pläne zu erstellen. Grundlage war das bereits 2015 entworfene Radverkehrskonzept, bei dem sich viele Erbacher Bürger beteiligt hatten. Immer wieder kamen zudem Hinweise, auch aus dem Gemeinderat, dass in diesem Bereich vermehrt zu schnell gefahren wird.

Der Technische Ausschuss entschied sich vor zwei Jahren für einen Minikreisel mit 22 Meter Durchmesser, in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung wurde darüber kontrovers diskutiert. Eine Grundfrage, die im Raum stand, war, ob die eingeplanten Mittel für die Investition zu rechtfertigen sind. Auch die Zufahrt zum Rewe-Markt sollte vom Planungsbüro neu geplant werden, so die Entscheidung im Gremium. Als am Montagabend das neue Ergebnis präsentiert wurde, gab es erneut eine große Debatte. Im Zentrum stand wieder die veranschlagte Summe.

Zweiter Entwurf ist billiger

Eigentlich handelt sich bei dem vorgeschlagenen Konzept um zwei Maßnahmen: Einen Minikreisel um den Verkehr zu beruhigen – schließlich fahren bis zu 8500 Fahrzeuge am Tag in diesem Bereich – sowie eine Querungshilfe, damit Radfahrer und Fußgänger ohne großes Risiko die Straßenseite wechseln können. Sowohl die Kreisverkehrsbehörde als auch die Polizei begrüßen den geplanten Einbau einer Querungshilfe. Waren im ersten Entwurf noch 506 000 Euro vorgesehen, konnte Vekehrsplaner Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm den Räten einen Betrag in Höhe von 433 000 Euro präsentieren; 278 000 Euro für den Minikreisverkehr, 155 000 Euro für die Querungshilfe.

Ich stelle die Sinnhaftigkeit eines Kreisels an der Stelle in Zweifel. Tobias Schwetlik (FWV)

Doch schnell machte sich in der Runde Enttäuschung breit. August Weber (FWV) betonte, dass er sich schwer tue, grünes Licht für 400 000 Euro für diesen Kreisel zu geben. „Die Kosten sind nicht zu Ende gedacht“, sagte er. Tobias Schwetlik (FWV) wiederholte seine Aussage als der erste Entwurf vorgestellt wurde: „Ich stelle die Sinnhaftigkeit eines Kreisels an der Stelle in Zweifel.“ Wirtschaftlich betrachtet sei die Maßnahme äußerst bedenklich. Thomas Hartmann (CDU) ging einen Schritt weiter: „Es ist mit Sicherheit nicht so viel wert.“ Elmar Röhr (SPD) sei „äußerst skeptisch“, Verbesserungen begrüße er, jedoch nicht für diesen Preis. „Man muss etwas in diesem Bereich machen“, sagte auch Helmut Braun (FWV). Erwin Schenk (Grüne) sagte: „Ein Kreisel löst nicht alle Probleme.“ Hans Seemann (CDU) fasste zusammen: „Sinnvoll ja, notwendig nein.“

Bürgermeister Achim Gaus sagte zwar, dass die Situation unzufrieden sei, legte seinen Räten aber nahe, sich zu entscheiden. Schließlich hätten sie vor Jahren es für gut befunden, den Kreisverkehr planen zu lassen. Nach vielen Wortwechseln gab es dann doch noch eine Lösung: Die Räte einigten sich zusammen mit der Stadtverwaltung um Bürgermeister Gaus, den Beschlussvorschlag, die Baumaßnahme ausschreibungsreif vorzubereiten, vorerst zurückzustellen. Stattdessen wolle man einen Vor-Ort-Termin ausmachen und gemeinsam über verschiedene Varianten diskutieren.

