Kleiner Gärtner züchtet riesige Sonnenblume in Dellmensingen

Wenn schon der Sommer nicht rekordverdächtig ausgefallen ist – diese Dellmensinger Sonnenblume scheint es auf jeden Fall zu sein. Der neunjährige Julian Häuptle hat sie selbst in einem kleinen Pflanztopf gezogen und danach im Garten seines Großvaters nach draußen gepflanzt.

Dort hat sie dann eine stattliche Höhe von rund vier Metern erreicht. Die Sonnenblume ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler. Sie erreicht im Normalfall Wuchshöhen von ein bis zwei, seltener drei Metern. Hochwüchsige Sorten, die so spektakuläre Namen wie „Titan“ oder „King Kong“ haben, schaffen es sogar auf mehr als vier Meter. Somit zählt das Exemplar von Nachwuchsgärtner Julian Häuptle mit Sicherheit zu diesen Riesen. Die Blütenkörbe richten sich fast immer auf „Mittag“ ein; die Sonnenblumen sind also Kompasspflanzen.

Die Eigenart der Pflanze, sich immer dem Sonnenlicht zuzuwenden, nennt man Heliotropismus. An sonnigen Tagen verfolgt die Knospe die Sonne von Ost nach West, während sie sich nachts oder in der Morgendämmerung nach Osten zurückdreht. Es drehen sich jedoch nur die Blätter und Knospen der jungen Pflanze zur Sonne. Blüten und Fruchtstände tun dies nicht mehr. Diese weisen in der Regel nach Osten. Blühende Sonnenblumen sind nicht mehr heliotrop, und die meisten Köpfe zeigen in Richtung des Sonnenaufgangs.

Die Blütezeit reicht von Ende Juni bis September. Die Sonnenblume stammt eigentlich vom amerikanischen Kontinent. Samen der Sonnenblume wurden 1552 von spanischen Seefahrern aus Amerika nach Europa gebracht.