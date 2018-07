Kita „Brühlwiese“ feiert Richtfest

Das Richtfest hat am Neubau der Kindertagesstätte „Brühlwiese“ stattgefunden. Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich die Verantwortlichen am späten Mittwochnachmittag zum Richtfest. Der Neubau wird zur viergruppigen Einrichtung, die zum Jahresende bezogen werden soll. Bisher seien 94 Prozent der Arbeiten vergeben, teilte Bürgermeister Achim Gaus in seiner Ansprache mit.

Am Richtfest nahmen neben Handwerkern und Gemeinderatsmitgliedern auch Vertreter des zuständigen Stuttgarter Architekturbüros „Herrmann und Bosch“ und auch Franziska Weber als künftige Leiterin der Einrichtung teil. Franziska Weber war zuletzt in München tätig, stammt aber aus der Gemeinde Maselheim und bewarb sich deshalb für die Aufgabe in Erbach. Ihre Anstellung hat zu Monatsbeginn begonnen und ihr steht derzeit ein Büro im Rathaus zur Verfügung. Die neue Kindertagesstätte kann 50 Kinder im Kindergartenalter und 20 Kinder im Kinderkrippenalter aufnehmen.

Frühzeitiger Neubau wichtig

Der Bürgermeister erklärte, dass es richtig gewesen sei, sich frühzeitig bei der Kinderbetreuung für den Neubau zu entscheiden und das Bauprojekt auch rasch umzusetzen. „Das ist bei der derzeitigen Konjunktur keine Selbstverständlichkeit“, meinte Gaus. Noch liegen die Ausgaben unter der Kostenberechnung von 4,06 Millionen Euro für den Neubau, informierte der Bürgermeister. Er wünschte Unfallfreiheit auf der Baustelle. Dieser gute Wunsch kam etwas zu spät für die Zimmerleute. Wenige Stunden vor Fertigstellung der Erbacher Baustelle verletzte sich einer am Arm und wird ein Vierteljahr ausfallen.

Gebäude in Holzbauweise

Das Gebäude in Holzbauweise hat die Firma TT Holzbau aus Lonsee mit sechs Mitarbeitern erstellt. Chef Thomas Thierer sprach einen sehr viel Strophen umfassenden, gut gereimten Richtspruch, der den Wunsch nach vielen Kindern ausdrückte, um solch eine Einrichtungen zu füllen. Thierer gab mit seinem Richtspruch eine Zustandsbeschreibung unserer Gesellschaft, in der Frauen in der Arbeitswelt gebraucht werden, aber die Kinder, die bildlich gesprochen der Frühling eines jeden Volkes sind, versorgt werden müssen und die nötige Nestwärme benötigen und auch den sozialen Umgang miteinander lernen sollen. „Und wohl sich fühlen allgemein, im jüngsten menschlichen Verein“, reimte Thierer, der auch die Planer erwähnte. „Und Lob gebührt sodann – dem Meister, der den Plan ersann, der mit Geschick und nicht nach Norm, dem Bauwerk gab die edle Form.“ Die Fassade wird sich bis zur Eröffnung kaum ändern, erklärte Bürgermeister Achim Gaus.

Am Donnerstag wurde in Erbach der Grundstein für den neuen Kindergarten "Brühlwiesen" gelegt.

