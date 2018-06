Kirchenasyl setzt staatliches Handeln nicht außer Kraft

Mit dem Thema Flucht und Asyl hat sich der Ersinger Kirchengemeinderat bei seiner Sitzung am Mittwoch befasst. Gemeindemitglied Gottfried Eisner aus Öpfingen hatte den Antrag gestellt, über die Möglichkeit der Gewährung von Kirchenasyl in der Gemeinde Ersingen zu sprechen und Positionen dazu auszuarbeiten.

Eisner vertritt die Ansicht, Kirchenasyl biete Menschen Schutz und die Chance, Rechtsmittel gegen eine drohende Abschiebung einzulegen. Als Sitzungsleiterin verwies Ausbildungsvikarin Martina Schlagenhauf auf eine Information der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, wonach in Deutschland gegenwärtig rund 500 Personen Kirchenasyl in Anspruch nehmen. Es bezweckt grundsätzlich eine Wiederaufnahme oder erneute Überprüfung des asyl- oder ausländerrechtlichen Verfahrens der Kirchenasylflüchtlinge durch die dafür zuständigen staatlichen Behörden. Der Staat könne sein Zugriffsrecht auch in der Kirche durchsetzen, sagte Martina Schlagenhauf. Gottfried Eisner brachte moralische Hemmungen staatlicher Behörden vor dem Eindringen in Kirchenräume ins Spiel. Kirchengemeinderat Volker Göhrt vertrat die Meinung, in Deutschland sei ein nicht abgeschlossenes Verfahren kein Fall für Kirchenasyl.

Pfarrer Gunther Wruck bekundete die Absicht, mit der katholischen Kirche Kontakt in der Sache aufzunehmen und die Verständigung mit anderen evangelischen Kirchengemeinden zu suchen. Wruck schlägt für November eine öffentliche Veranstaltung zum Thema vor. Daran teilnehmen sollen außer den Vertretern der Kirchengemeinde Ersingen und der Seelsorgeeinheit Donau-Riß Matthias Ströhle, der Bezirksbeauftragte der Evangelischen Kirche für Migration und Asyl, sowie Dietmar Oppermann, Flüchtlingsdiakon für die Prälatur Ulm. Bei einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt des Öpfinger Burrenfestivals werden am 4. Oktober Ausbildungsvikarin Martina Schlagenhauf und die katholische Gemeindereferentin Ulrike Much von der Seelsorgeeinheit Donau-Riß das Thema in einer Dialogpredigt aufgreifen.

„Ich habe keine Lust, verwurstet zu werden“, sagte Pfarrer Gunther Wruck, als es um die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse zwischen der Evangelischen Pfarreistiftung der Landeskirche und der Kirchengemeinde Ersingen ging. Das von der Stiftung verwaltete Grundstück 24 ist ebenso wie das angrenzende und der Kirchengemeinde gehörende Stück 24a von Pfarr- und Gemeindehaus überbaut. Die Stiftung bietet der Gemeinde das Flurstück 24 jetzt zum Kauf an, allerdings zu einem Preis, der den meisten Mitgliedern des Kirchengemeinderats, vor allem angesichts der anstehenden Kirchendacherneuerung zu hoch erscheint.

Als landeskirchlicher Beamter ist Pfarrer Wruck beiden Parteien verpflichtet und setzt sich für einen Kompromiss ein.