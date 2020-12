Kinder zeigen Senioren: Wir vergessen euch nicht!

Mit voll bepackten Körben sind Franziska Landthaler, Leiterin des Kinderhauses Brühlwiese, und Jennifer Ritlewski, die bei der Stadt Erbach für die Jugendarbeit verantwortlich ist, vergangene Woche ins Seniorenzentrum Erbach gekommen. Sie übergaben an die Einrichtungsleiterin Edeltraud Hofer selbst gebastelten Weihnachtsschmuck für die Wohnbereiche des Seniorenzentrums und jeden der Bewohner.

Große und kleine Karten, Sterne und mit Kordeln umwickelte Bäume zieren jetzt das Seniorenzentrum Erbach. (Foto: ADK)

Das Kinderhaus Brühlwiese ist mit seinen 70 Kindern von ein bis sechs Jahren der direkte Nachbar des Seniorenzentrums. Auch deshalb war für die Einrichtung sofort klar, dass die Senioren spüren sollen, dass sie nicht vergessen werden. Für jeden Wohnbereich wurde in einer Gruppenarbeit eine riesige kreativ gestaltete Karte mit Fingerspielen, Gedichten und Rätseln gebastelt. Darüber hinaus konnten Eltern Bastelsets abholen und mit ihren Kindern weitere kleine Karten gestalten, die vor allem die Bewohner bekommen sollen, die an Weihnachten in diesem Jahr weniger Besuch erhalten.

Jugendliche erfahren, was gesellschaftliches Engagement bewirken kann

Rund zehn Jugendliche haben auf Initiative von Jennifer Ritlewski an drei Nachmittagen im Jugendhaus gemeinsam gebastelt. Dabei ging es darum, dass die Jugendlichen erfahren, was gesellschaftliches Engagement bewirken kann, aber auch darum, gerade in der jetzigen Zeit an die Senioren im Pflegeheim zu denken. An den Bastelnachmittagen entstanden mehr als 80 gefaltete Sterne und mit Kordeln umwickelte Tannen, die am Nikolaustag an die Bewohner verteilt wurden.

Für Senioren ist Kontakt mit jungen Menschen wichtig

Edeltraud Hofer bedankte sich im Namen der Bewohner sehr herzlich bei den Kindern und Jugendlichen. Sie wisse, wie wichtig den Senioren der Kontakt mit jungen Menschen sei und wie viel es ihnen bedeute, zu spüren, dass sie trotz der Einschränkungen in der Pandemie nicht vergessen werden. Hofer kündigte an, dass sich die Senioren noch mit Karten bedanken wollen und machte deutlich, wie wichtig ihr die enge Zusammenarbeit mit den Kindergärten und anderen Organisationen in Erbach ist.

„Der direkte Kontakt fehlt den Bewohnern sehr und ich hoffe, dass wir in einigen Monaten wieder die Möglichkeit haben, auch Besuche vor Ort ohne Gefahr durchzuführen“, sagte die Einrichtungsleiterin.