Kinder wünschen sich Schuhe

Der Handel- und Gewerbeverein Erbach (HGV) hat trotz aller Widrigkeiten auch in diesem Jahr eine neue Aktion zu Weihnachten gestartet. Mit dem Wunschweihnachtsbaum sollen für benachteiligte Kinder und Jugendliche Wünsche in Erfüllung gehen. Diese haben die Organisatoren jedoch tatsächlich überrascht, denn viele wünschten sich schlicht Schuhe.

Nachdem die Erbacher Päckles Aktion wieder nicht stattfinden konnte und der geplante Weihnachtsmarkt vom HGV in diesem Jahr coronabedingt ebenfalls wieder abgesagt werden musste, wollte der Verein dennoch auch in diesem Jahr bedürftigen Erbacher Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen. „Wenigstens konnten wir eine neue Aktion starten, die uns sehr am Herzen liegt: unseren Wunschweihnachtsbaum“, berichtet Simone Hartung als Schriftführerin des Vereins. 75 vom Handel- und Gewerbeverein vorbereitete Wunschkarten wurden vom Helferkreis an ausgesuchte Kinder und Jugendliche verteilt, die ihre Wünsche eingetragen haben. Die Karten wurden dann an den Weihnachtsbaum, der im Eingangsbereich der Physiotherapie Fleiner (rotes Haus am Kreisel) steht, gehängt. Dort können die Karten abgenommen und die Wünsche erfüllt werden.

Erste Geschenke sind schon eingetroffen

Die ersten Geschenke wurden schon in der Praxis abgegeben und werden an den Helferkreis weitergegeben, der seinerseits für die Verteilung an die Kinder sorgt. „Was wir nicht erwartet haben, war die Tatsache, dass auf mehr als 20 von 75 Karten der Weihnachtswunsch der Kinder und Jugendlichen ,Schuhe’ waren“, erzählt Simone Hartung. Das habe den Verantwortlichen und Organisatoren zu denken gegeben. Nachdem es für die Schenkenden schwierig sei, beispielsweise „Winterschuhe in der Größe 36, aber keine Gummistiefel“ für ein elfjähriges Mädchen auszusuchen, sammelt der Verein nun Barspenden, mit denen der Helferkreis Gutscheine über Schuhe und auch gewünschte Kleidung besorgen wird und an die Familien verteilen kann.

In diesem Rahmen ruft der HGV nun die Erbacher dazu auf, für die Kleider- und Schuhwünsche der bedürftigen Kinder zu spenden. „Machen Sie einfach eine Barspende in die von uns vorbereiteten Umschläge, die am Baum hängen und in der Praxis Fleiner ausliegen und geben sie dort an der Anmeldung ab. Legen Sie eine Visitenkarte oder ihre Adressangaben dazu, dann kann der Helferkreis auch eine Spendenquittung ausstellen und zukommen lassen“, appelliert Simone Hartung, damit – so die Schriftführerin weiter– Kinderaugen leuchten und Kinderfüße auch im tiefsten Schnee warm und trocken bleiben.