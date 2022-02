KfW-Förderstopp beeinflusst die Region

Das Geschäft von Reiner Bertsch aus Ringingen läuft gut, sehr gut sogar. Der 44 Jahre alte Elektromeister und Wirtschaftsingenieur, der rund 23 Jahre bei einem regionalen Energieversorger tätig war und nun seit rund fünf Jahren mit seiner eigenen Firma private und gewerbliche Photovoltaikanlagen baut, kämpft trotz vollen Auftragsbüchern mit dem Fachkräftemangel und ganz aktuell mit dem Wegfall der KfW-Förderung.

Bauplan des Neubaus jetzt fraglich

Bertsch hat mit seinem Partner Daniel Fetzer im vergangenen Jahr rund 300 PV-Anlagen gebaut. Das Geschäft, welches am Ortsrand von Ringingen in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen entstanden ist, wuchs schnell, so dass das Unternehmen heute 15 Fachkräfte beschäftigt.

„Wir sind aus den bestehenden Räumlichkeiten herausgewachsen und benötigen mehr Lagerfläche und mehr Platz für unser Personal. Deswegen haben wir ein 3500 Quadratmeter großes Grundstück im Süden der Ortschaft gekauft“, erklärt Bertsch.

Dort sollen eigentlich noch in diesem Jahr, die Verträge mit der Gemeinde sind bereits unter Dach und Fach, eine neu Lagerhalle mit 1000 Quadratmetern und neue Büroräume mit 600 Quadratmetern entstehen. Durch den abrupten Wegfall der KfW-Förderung sei nun aber ein Fragezeichen hinter dem Bauplan des Neubaus aufgetaucht.

Dem Unternehmer fehlt die Planungssicherheit

„Wir haben eine ELR-Förderung beantragt, die bei unserem schnellen Wachstum immens wichtig ist und eine Förderung der KfW, weil unser neues Gebäude natürlich auch auf dem neusten Stand der Technik in Sachen Energieersparnis und Klimafreundlichkeit sein soll“, erklärt Bertsch. Weil der ELR-Zuschuss aber erst im März vergeben wird, konnte der Unternehmer laut den Förderrichtlinien noch keine Verträge abschließen.

Der von der Bundesregierung initiierte Stopp der KfW-Förderung, welche fest eingeplant war, reißt nun ein Finanzierungsloch in das Projekt. „Unsere Planungssicherheit ist dahin, mal abgesehen davon, dass ich ein großes Stück Vertrauen in die neue Bundesregierung verloren habe“, erklärt Reiner Bertsch. Die Erweiterung und damit verbundene neue Arbeitsplätze würden auf jeden Fall kommen, allerdings brauche er als Unternehmer Planungssicherheit und eine verlässliche Regierung.

Ohne Investition kein Klimaschutz

Sein mittelständisches Unternehmen treibe die Klimaneutralität voran und sorge für saubere ökologische Energie, wie es sowohl Landes- als auch Bundesregierung in ihren Koalitionsverträgen festgeschrieben hätten. „Um unsere Klimaziele in Deutschland zu verwirklichen, müssten eigentlich alle in der Branche um ein Drittel wachsen aber unter den gegebenen Bedingungen ist das nur schwer möglich.“

Ob bei einem Invest von zwei Millionen Euro 200 000 Euro an Fördergeldern oder entsprechenden Darlehen eintrudeln oder nur 20 000, sei schon ein Unterschied. Zudem verunsichere der Förderstopp auch künftige Kunden. Gerade im Privatkundenbereich entscheide ein Förderzuschuss häufig ob es zum Auftrag komme oder nicht.

Fachkräftemangel und China-Importe sind handfeste Probleme

Der Fachkräftemangel, der kein neues Problem sei, bremse das Wachstum aus, Lieferabhängigkeit von China könnte auch kurzfristig immer wieder ein Problem werden, nennt der Ringinger als weitere Hemmnisse in seinem täglichen Geschäft. Reiner Bertsch sagt: „Trotz allen Widrigkeiten kann ich aber auch nicht frustriert sein, denn das Geschäft läuft gut. Aber um konkurrenzfähig zu bleiben, muss ich erweitern und modernisieren, der Arbeitsmarkt und der Kampf um Fachkräfte ist ein hartes Los.“

Aber um konkurrenzfähig zu bleiben, muss ich erweitern und modernisieren. Reiner Bertsch

Bertsch fordert klare Regeln vom Gesetzgeber und Handlungsinitiative aus Stuttgart und Berlin einerseits was Fachkräfte angeht andererseits was die Regelungen für diese betrifft. Bertsch fordert höhere Vergütungssätze bei Wegfall der EEG-Umlage sowie einfache und klare Regeln bei PV-Freiflächen und Mieterstrom. Nicht zuletzt eine schnelle Lösung, was anstelle der KfW-Förderung treten soll.

Gespräch mit örtlichen Abgeordneten

Deswegen hat sich Reiner Bertsch an die CDU-Vertreter in Land- und Bundestag, Manuel Hagel und Ronja Kemmer, gewandt.

Kemmer kritisiert seit bekanntwerden die Streichung der entsprechenden KfW-Förderungen. Die Oppositionspolitikerin sagt: „Alleine die Kurzfristigkeit, mit der die Aussetzung der Förderung erfolgt ist, ist ein Unding. Nun gibt es Pläne und Anträge, eine weitere Milliarde Euro in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen, was davon aber am Ende übrig bleibt und wann diese Förderung auf den Weg gebracht wird, ist noch völlig offen.“ Ronja Kemmer, Mitglied im Bundespräsidium der CDU, hatte unlängst mit ihrer Fraktion einen Rücknahme des Förderstopps gefordert – jedoch ohne Erfolg.

Alleine die Kurzfristigkeit, mit der die Aussetzung der Förderung erfolgt ist, ist ein Unding. Ronja Kemmer

Was den Fachkräftemangel angehe, so sei das Delta nicht alleine durch Zuwanderung zu füllen, erklärten Hagel und Kemmer einheitlich. „Wir müssen da auch was am Image des Handwerks machen. In den Köpfen vieler gibt es da immer noch Vorurteile. Aber das sind gute und sichere Arbeitsplätze, die in unserem Bildungssystem auch als Einstieg in eine noch höhere Qualifikation dienen können“, so Manuel Hagel.

Ronja Kemmer ergänzte, dass viele Studienabbrecher eine handwerkliche Ausbildung beginnen würden und diese Menschen dann sehr glücklich in ihrem Job seien. „Es muss doch nicht sein, dass diese jungen Leute sich erst drei Jahre erfolglos durchs Studium kämpfen, bevor sie ihre Passion finden“, so Kemmer.