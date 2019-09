Kantersieg für den TSV Erbach

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller hat sich der TSV Erbach den Frust der vergangenen erfolgsarmen Wochen von der Seele geschossen. 8:1 besiegte Erbach den TSV Holzheim. Manuel Trögele (12.), Tim Maier (14.) und Marco Kutz (20.) sorgten für die 3:0-Führung. Nach Holzheims 3:1 durch Timo Lux (26.) erhöhten Trögele (45.) und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Christoph Barth gegen die nun durch eine Rote Karte (33.) dezimierten Gäste auf 5:1. Tim Maier (49., 84.) und Marc Baumeister (61.) bauten den Vorsprung weiter aus. In der Tabelle schob sich Erbach unter anderem an Holzheim vorbei auf Rang elf.