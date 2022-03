Kandidaten stellen sich in Hüttisheim vor

Am 27. März wird in Hüttisheim der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin gewählt. In der gut besetzten Gemeindehalle lauschten viele interessierte Bürger am vergangenen Sonntag den drei Bürgermeisterkandidaten Michael Sonntag, Daniel Roth und Susanne Wucher. Krankheitsbedingt konnte Bürgermeister Stefan Gerthofer nicht teilnehmen.

In der Reihenfolge des Bewerbungseingangs durften die Kandidaten zunächst in einem 15-minütigen Vortrag von sich erzählen, im Anschluss hatten die Bürger 20 Minuten lang die Möglichkeit Fragen an die Redner zu stellen.

Michael Sonntag führt unter anderem Kinderbetreuung und erneuerbare Energien als wichtige Anliegen auf

„Um allen eine Vorstellung zu geben, mit wem man es zu tun hat“, startete der 45-jährige Michael Sonntag mit einem Lebenslauf. Er wohnt in Staig, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach einer Zimmermannslehre landete er bei der Bundeswehr. Seine aktuelle Tätigkeit könne er aus Geheimhaltungsgründen nicht näher beschreiben. Zudem sei er ehrenamtliches Mitglied im Roten Kreuz Dorndorf und fahre gerne Motorrad. Er sei ein „Mann der Tat“, begegne aufkommenden Problemen zunächst mit einer nüchternen Analyse, ohne sich von Emotionen leiten zu lassen.

Er führte mögliche Herausforderungen für Hüttisheim in seiner Rede auf, wie ein möglicher Flüchtlingszustrom aus der Ukraine, der bewältigt werden müsse. Auch Kinderbetreuung und der Ausbau der erneuerbaren Energien seien ihm wichtige Anliegen. In seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr habe er bereits Verantwortung für „Material und Personal“ übernommen, was ihm als Bürgermeister zugute kommen würde. Er schloss seinen Vortrag mit einem „Ja“ zur Stelle des Bürgermeisters. „Ich habe Lust dazu.“

Daniel Roth legt Wert auf Digitalisierung und Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

Als zweiter Bewerber bedankte sich der 33-jährige Daniel Roth aus Erbach zunächst für den Zuspruch der Bürger. Dies zeige ihm, dass es „richtig und wichtig ist, dass ich mich für das Amt des Bürgermeisters bewerbe“. Er lebe in einer festen Partnerschaft, habe einen sieben Monate alten Sohn, sei katholisch und parteilos. Nach einem Studium im Fach Öffentliches Recht in Erlangen und dem Wehrdienst arbeite er aktuell im Staatsministerium Baden-Württemberg.

Sein Schwerpunkt im Bereich Digitalisierung sei dabei auch für Hüttisheim von Vorteil. Wichtig sei ihm auch eine Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen, zum Beispiel im Bereich Pflege. „Alle Bürger gehören dazu“, sagte Roth. Sowohl die Jugendlichen, die laut Roth im Ort bleiben sollen, um hier ihre Existenz aufzubauen, als auch die Senioren. Auch eine familienfreundliche Baulandpolitik sei ihm wichtig, auch wenn „nicht auf Fingerschnipp Bauplätze möglich“ seien. Zudem sagte er: „Ehrenamt ist Herzenssache“, womit er den wichtigen Beitrag von Vereinen in der Gemeinde honorierte.

Susanne Wucher will Bestehendes bewahren

Die einzige Frau in der Runde startete selbstbewusst: „Wenn Sie mich wählen, haben Sie sich für die fachlich am besten geeignete Person entschieden.“ Susanne Wucher, 58 Jahre alt, hat drei Kinder und ist studierte Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin mit eigener Immobilienverwaltungsfirma. Die Übergabe an den Nachfolger soll „ganz gewollt“ parallel zur Bürgermeisterwahl stattfinden. So habe sie genügend Zeit für die Stelle der Bürgermeisterin.

Warum sie gerade in Hüttisheim Bürgermeisterin werden wolle, sei klar: „In Hüttisheim passiert dasselbe wie in Erbach.“ In Erbach sei sie aktuell im Gemeinderat tätig und habe deswegen Erfahrungen in Kommunalpolitik. Sie engagiere sich gerne, habe bereits vor 20 Jahren einen Waldkindergarten gegründet und führt gleichzeitig an, nicht alles ändern zu wollen. „Das Bestehende soll bewahrt werden, Herausforderungen sollen angegangen werden.“ Sie schloss ihren Vortrag mit den Worten: „Ich vertraue Ihrem Votum, Sie entscheiden am 27. März.“

Bürger beteiligen sich aktiv an Fragerunde

In den jeweiligen Fragerunden, die für jeden Bewerber 20 Minuten vorsahen, beteiligten sich die anwesenden Bürger aktiv. So war die Frage nach dem Zustand des Hüttisheimer Rathauses ein Anliegen der Bürger. „Es ist nicht nur eine Geldfrage, sondern auch die Frage, was Sie als Hüttisheimer wollen“, antwortete Susanne Wucher. Auch Michael Sonntag resümierte, dass beim maroden Rathaus eine Entscheidung getroffen werden müsse. „Als Außenstehender ist für mich noch nicht absehbar, ob eine Renovierung oder ein neues Gebäude Sinn macht.“

Auch die Thematik des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes in Hüttisheim war in der Fragerunde präsent. Eine Bürgerin resümierte, es sei zwar wichtig, dass sich die Gemeinde entwickele, sie wolle jedoch auch nicht, dass Hüttisheim bald keine Gemeinde mit Charakteristik, sondern nur noch der „Ulmer Süden“ sei. Daniel Roth sagte dazu, er sehe „Chancen und auch große Herausforderungen“ in Bezug auf das Gewerbegebiet. Er hoffe nicht, dass sich die Charakteristik der Gemeinde durch dieses negativ verändere. Die Entscheidung sei aber bereits gefallen, eine Bürgerbeteiligung sei hier jedoch weiter möglich.

Wo die Gemeinde in fünf bis acht Jahren stehen stehen solle, wurde Michael Sonntag von einem Bürger gefragt. Auch hier wurde das Gewerbegebiet zum Thema. Sonntag führte an, dass während dieser Zeit „vor allem das Gewerbegebiet realisiert werden würde“. Auch ein räumlicher Zusammenhang zum Ortsteil Humlangen, zum Beispiel durch den Ausbau des Radnetzes, sei ein wichtiger Punkt.

Die Kandidaten zeigten sich nach der Vorstellungsrunde noch einmal gemeinsam auf dem Podium. Am 27. März wird sich zeigen, wer die Hüttisheimer und Humlanger am besten überzeugen konnte.