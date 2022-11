Junger Mann zerlegt einen Audi TT

Ein 21-Jähriger ist am Samstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und damit einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann in der Heinrich-Hammer-Straße.

Von Hauswand gestoppt

In einer Linkskurve kam er mit seinem Audi TT gegen den rechten Randstein. Er übersteuerte die Lenkung und fuhr auf der linken Straßenseite über einen Grünstreifen, bis eine Hauswand ihn stoppte. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 40 000 Euro, am Gebäude in Höhe von 10 000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.