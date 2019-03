Junger Künstler aus Donaurieden lässt sich von Monet inspirieren

Blumige Muster haben es dem jungen Maler Christopher Colley aus Donaurieden angetan. Seine Kunst, Acrylmalerei auf Leinwand, präsentiert er in der Stadtbücherei Erbach auf einem mit überraschenden Effekt aufwartenden Aquarellpapier. Es ist Colleys zweite öffentliche Ausstellung. Diese wurde am Freitagabend mit Ansprachen von Stadtbüchereileiterin Marianne Schneider und dem jungen Maler selbst eröffnet und ist bis zum 11. April während der Öffnungszeiten zu sehen. Die Verkaufsausstellung trägt den Titel „Wa(h)re Natur“.

In seinen letzten Schuljahren am Gymnasium, erinnert sich die Mutter des 22-Jährigen, habe eine Kunstlehrerin das Talent des Donaurieders erkannt. Christopher Colley hat einen ganz eigenen anziehenden Malstil, der den Betrachter einnimmt. Mögen Maler, vorwiegend sicher auch Malerinnen, bei floralen Mustern gerne rundliche Formen wählen, so steht bei Christopher Colley spitze Formgebung im Mittelpunkt der farbenprächtigen Darstellungen, wobei schon diese Eigenart den gewissen Reiz auslösen mag.

Rot und Schwarz dominieren in vielen Bildern

Colley stellt in seinen Gemälden aber auch eine Tiefe her und veranlasst den fantasievollen Betrachter sozusagen, die Geschichte „hinter“ dem Bild zu suchen. Es fällt auf, dass Colley in seiner breiten Farbenauswahl, die von ganz unterschiedlichen Rottönen bei den gemalten Blumen dominiert wird, sehr oft in den Darstellungen auch der Farbe Schwarz einen markanten Raum gibt. Auch fällt auf, dass der junge Maler seine Signatur geändert hat, von Christopher Ray Colley zu einem großen C.C. in den neueren Arbeiten. Weitere Tiefe können in die Gemälde eingearbeitete Ausrisse aus Büchern geben.

Gelungene Vernissage

Diese Buchseiten seien teilweise bis zu 100 Jahre alt, sagte der 22-jährige Künstler bei der Vernissage mit mehr als 50 Teilnehmern. Die Buchausrisse seien eine Hommage an den schrumpfenden Papiergebrauch in digitaler Zeit. Drei kleine Skulpturen und sechs neue, abstrakte Gemälde, die aber auch gerne „Blumiges“ enthalten, sind in der Ausstellung zu sehen. Zur Begrüßung hatte zunächst die Büchereileiterin gesprochen, die sich ganz begeistert von dem aufgeregten und gleichzeitig unaufgeregten Donaurieder zeigt, der bei seiner erst zweiten Ausstellung innerhalb von nur zwei Stunden ganz locker mal 46 Gemälde in der Stadtbücherei aufhängen wollte, was nicht ganz klappte.

Eines seiner Werke, das in Erbach ausgestellt wird. (Foto: SZ- Elisabeth Sommer)

Zwei Gemälde hatte er schon mit der Büchereileiterin am Vortag aufgehängt, ein Foto geschossen, um seine „Community“ zu informieren. „Ich sehe, die Community ist da“, freute sich Marianne Schneider, weil sich einige jüngere Leute, auch Kollegen aus Colleys Krankenpflegerausbildung, unter den Besuchern einreihten. Mitschülerin Marie Heidenreich musizierte bei der Vernissage auf der Querflöte. Zu den Teilnehmern gehörte auch Donauriedens Ortsvorsteher Werner-Josef Ströbele, der aber nicht nur einem Bürger des Teilortes Beistand leisten wollte. Der Deutsch-Amerikaner Christopher Colley ist auch sein Neffe und ein Werk von ihm schmücke bereits die Ortsverwaltung, räumte Ströbele ein.

Im bedeutenden französischen Maler Claude Monet sieht der Donaurieder ein Vorbild. 2016 fand Colleys erste Ausstellung in Form einer Auktion in der Donaurieder Turnhalle statt, um seinen einjährigen FSJ-Aufenthalt in Chicago zu finanzieren. Pater Lambert unterstützte ihn und stiftete zwei Gemälde der Donaurieder Kirche. Colley ist aktuell auf der Suche nach einem passenden Kunstverein.

Mehr entdecken: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf B311