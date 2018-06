Judo-Zwillinge glänzen international

Der Judo-Nachwuchs des TSV Erbach hat sich beim Messe-Cup in Erfurt der Konkurrenz aus ganz Deutschland gestellt. Für Daniel und George Udsilauri gab es jeweils eine Medaille. Daniel Udsilauri wurde Zweiter, sein Bruder George belegte Rang drei.

Nachdem die Erbacher Zwillinge Daniel und George Udsilauri bereits beim bundesoffenen Sichtungsturnier in Backnang und dem internationalen Sichtungsturnier in Duisburg mit vorderen Platzierungen auf sich aufmerksam gemacht hatten, waren die Erwartungen vor dem internationalen Messe-Cup der U16-Jugend in Erfurt bei den Landestrainern und Heimattrainern der Brüder entsprechend hoch. Bei dem hochkarätig besetzten Turnier hatten die beiden TSV-Judoka vor, sich ganz nach vorn zu kämpfen, um den Finalsieg wieder unter Brüdern auszumachen.

Alles schien auch nach Plan zu laufen, bis den beiden diesmal ihr Dauerrivale Michael Weber vom TSV Abensberg einen Strich durch die Rechnung machte. Weber schickte George Udsilauri ins kleine Finale. Im Kampf um Platz drei ließ der Erbacher aber nichts anbrennen.

Auch Daniel Udsilauri unterlag dem Abensberger im Finalkampf und landete somit auf dem zweiten Platz. Silber und Bronze waren aber allemal eine glänzende Leistung der Zwillinge. Die Bilanz der beiden Schwergewichte des TSV Erbach bisher im ersten Halbjahr: Bei drei Sichtungsturnieren jeweils auf den drei ersten Rängen und zusätzlich auf internationalem Boden in Kufstein Rang eins und zwei.

Ebenfalls vom Landestrainer Thomas Schmid auf das Erfurter Turnier nominiert, gingen Dimitrij Popp in der Klasse bis 37 Kilogramm und Daniel Paulsin (bis 43 Kilogramm) als jeweils jüngster Jahrgang an den Start. Für Popp lief es zunächst in gewohnt erfolgreicher Manier, er erarbeitete sich problemlos bis ins Halbfinale vor. In der Vorschlussrunde fand der Lauf allerdings durch eine Würgetechnik des Gegners mit daraus resultierender kurzer Bewusstlosigkeit von Popp ein jähes Ende. Der Erbacher wurde aus dem Wettkampf genommen und verlor hierdurch auch seine erreichte Platzierung (Platz fünf). Auch Daniel Paulsin entschied in der Hauptrunde zunächst zwei Begegnungen für sich. Anschließend sollte es in der Trostrunde nicht mehr klappen, Rang neun in seinem ersten U16-Jahr war bei diesem Turnier aber eine respektable Leistung.

Während die vier U16-Athleten des TSV Erbach am Folgetag mit dem Landeskader zum gemeinsamen Training nach Jena gingen, startete der jüngere Bruder von Dimitrij Pop in der Altersklasse U13 bei dem ebenfalls international besetztem Turnier in Erfurt. Anton Popp wollte in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm ebenfalls als jüngerer Jahrgang beweisen, was bereits in ihm steckt, doch stieß er nach zwei Siegen in der Hauptrunde nicht mehr auf einen der vorderen Ränge vor; so war auch für ihn an diesem Wochenende nur Platz neun drin.