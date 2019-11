Judo-Partnerschaft besteht seit 25 Jahren

Zum 25jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen den Judo-Teams des TSV Erbach und des JC Thorigny war das Treffen in diesem Jahr in etwa auf halber Strecke im Elsass. Insgesamt 30 Judoka von der Donau und der Marne feierten ihre Freundschaft beim Besuch des Royal Palace mit Menü und anschließender Show in Kirwiller. Auf dem Abendprogramm stand ein klassisch Elsässer Essen gemütliches Beisammensein und Übernachtung in einer nahegelegenen Jugendherberge.

Klaus Schirmer fasste in einem kurzen Bericht die Anfänge und den Verlauf der nunmehr 25 Jahre währenden Freundschaft zusammen. Dank der bewährten Übersetzung von Sylviane, Frau des französischen Trainers Patrick Latour, waren alle Teilnehmer in der Lage, auf ein Vierteljahrhundert zurückzublicken.

Die noch junge Judo-Abteilung des TSV hatte 1994 eine Einladung zu einem Turnier in die Erbacher Partnerstadt Thorigny sur Marne unweit vor den Toren der französischen Hauptstadt erreicht. Überrascht lasen die Abteilungsgründer Hans Kreis, Ciccio Strazzeri und Klaus Schirmer den in gutem Deutsch geschriebenen Brief. Eine Einladung ins Ausland, eine Teilnahme an einem Turnier in der europäischen Hochburg des Judo-Sports, Übernachtungsangebot bei noch fremden Familien stellten die Verantwortlichen vor die Entscheidung, die Reise zu organisieren und die Kinder und Jugendlichen wiederum bei Unbekannten unterzubringen.

Nach reiflicher Überlegung startete eine kleine Gruppe in Richtung Paris. Überwältigt vom herzlichen Empfang, der perfekten Organisation des Turniers und der netten Aufnahme in den Familien war das erste Treffen ein Erfolg. Viele gegenseitige Besuche folgten. Zudem gab es gemeinsame Trainingslager, die teils vom Deutsch-Französischen Jugendwerk unterstützt wurden, in Pontarlier, Nesselwang Jablines und Blaubeuren. Diese Treffen ließen die spontane Sympathie auf beiden Seiten zu guten Bekanntschaften und engen Freundschaften werden.

Als Hauptakteure der Partnerschaft sind die Ehepaare Schirmer und Latour nach 25 Jahren hervorzuheben. Aber auch die übrigen Vereinsteilnehmer beider Nationen kennen sich zum Teil seit den Anfängen in den 90er-Jahren. Damals noch als Jugendliche oder Kinder von Schirmer und Latour betreut, sprach Klaus Schirmer die nicht unberechtigte Hoffnung aus, den jetzt jungen Erwachsenen in Zukunft mit die Verantwortung der weiteren Pflege der Partnerschaft anzuvertrauen.