Jubiläumsbier findet reißenden Absatz

Den Musikverein Ersingen und das alljährliche Maifest kennt man schon lange, genauer gesagt besteht der Verein nun schon seit 60 Jahren. Zu Ehren dieser langen Vereinsgeschichte seit 1960 wurde für das diesjährige Maifest extra ein eigenes Bier in der Adlerbrauerei „Brehm“ in Dellmensingen in Auftrag gegeben. Leider konnte man das Jubiläum bedingt durch die Corona-Pandemie nicht wie gewünscht gehörig feiern und mit dem eigenen Bier darauf anstoßen.

Damit das Bier noch im Jubiläumsjahr an den Mann und die Frau kommt, hatte der Musikverein Ersingen die Idee, das Bier im Straßenverkauf mit Hauslieferung zu verteilen. Nachdem die Etiketten in Handarbeit auf die Bierflaschen geklebt wurden, konnte es losgehen: Mit Traktor und Anhänger ging die gemächliche Spritztour am Samstagvormittag los; die Kästen Bier und ein Fass für die Probeverkostung konnten so durch Ersingen transportiert werden. Mit lautem Hupen und einer vollen Ladung Blasmusik aus der Musikbox fuhr das sechsköpfige Verkaufsteam im Ackergang durch den Ort.

„Der Bierverkauf war ein voller Erfolg“, fasste Vorsitzender Mark Lintl zusammen. Gleich in der ersten Straße habe man zehn Kästen Bier verkauft. „Die Leute haben schon vor ihren Häusern auf uns gewartet“, meinte Lintl. Die Ersinger durften von dem MV-Bier kosten, frisch gezapft vom Fass, und sie waren allem Anschein nach so zufrieden damit, dass die Kästen nur so vom Anhänger gezogen wurden. Nach der Hälfte der Tour durch das Dorf sei das Bier schon ausverkauft gewesen und sie konnten danach nur noch Bestellungen aufnehmen, resümierte Lintl.

Insgesamt lägen nun 40 Kästen als Bestellung dem Musikverein vor, sodass Lintl direkt die Adlerbrauerei kontaktierte. Diese wird weitere Flaschen abfüllen und das Jubiläumsbier auch im Direktverkauf aus dem Fass anbieten. Flaschenbier erhält man weiterhin nur beim MVE. Auf Facebook und im Mitteilungsblatt wird der nächste Auslieferungstermin zeitnah mitgeteilt. „Die Resonanz ist mehr als perfekt“, so Lintl über diesen erfolgreichen Bierverkauf.