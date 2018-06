Jola rennt wieder

Immer nur zu Hause laufen, das ist den Läufern vom Jola-Lauftreff aus Erbach zu langweilig. Und so haben sie vor einigen Jahren angefangen, in einer Staffel größere Distanzen zurückzulegen.

Zunächst waren die Ziele die Partnerstädte bei Wien und bei Paris. Die Jola-Läufer sind auch schon von der Donauquelle bis Erbach gelaufen, haben den Bodensee umrundet und sind zur 100-Jahr-Feier 100 Kilometer rund um Erbach gelaufen. „Aber jetzt sind uns die Partnerstädte ausgegangen“, scherzt Jörg Munz, darum habe man sich einfach entschlossen, in den Süden zu laufen. „In der Hoffnung, dass es dort warm ist.“ Italien als Ziel lag da nahe. Außerdem wollte die Gruppe ein konkretes Ziel, Rom sei aber zu weit gewesen. Also war schnell der Gardasee als Staffelende festgelegt.

Losgelaufen ist die rund 25 Mann starke Gruppe am Mittwochmorgen um 7 Uhr. Zunächst ging es den Iller-Radweg entlang bis nach Füssen. Gelaufen wird jeden Tag von 7 Uhr bis 21 Uhr. Bei einem Schnitt von zehn Kilometern in der Stunde kommen die Läufer insgesamt auf eine Strecke von 140 Kilometern am Tag.

Strecke wird aufgeteilt

Die Strecke wird aber unter dem Läufern aufgeteilt: Immer zwei Läufer joggen für eine Stunde und werden dabei von zwei Fahrradfahrern begleitet, die die Läufer nach vorne und hinten absichern und die nach dem Weg schauen. Nach einer Stunde wechseln Läufer und Radler ihre Rollen und nach zwei Stunden wird das ganze Viererteam ausgetauscht. Das heißt, jeder Teilnehmer läuft zehn Kilometer am Tag – mindestens. „Manche laufen auch 20 Kilometer und wir haben auch Teilnehmer, die auf einen Marathon trainieren. Die laufen auch mal 30 Kilometer am Stück“, ergänzt Munz.

Wer gerade nicht joggt oder Rad fährt, der ist in einem der drei Kleinbusse unterwegs, sucht Rastplätze und bereitet die Mahlzeiten vor.

Das nasskalte Wetter findet Munz gar nicht so schlecht. Bei 10 bis 14 Grad habe man sehr gutes Laufwetter. Nur auf Regen würden die Läufer gern verzichten.

Ihr Ziel, den Gardasee, wollen die Jola-Läufer am Samstag gegen 18 Uhr erreichen. Und spätestens dann wird auf gutes Wetter gehofft: Samstagabend und Sonntag wird nämlich am Gardasee entspannt und gebadet – wenn das Wetter mitmacht.

Und am Sonntag tritt die Gruppe dann in den drei Kleinbussen die Heimreise an – spätestens zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft wollen alle nämlich wieder zu Hause sein.