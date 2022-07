Jazzfrühstück mit den Hardt Stompers in Hüttisheim

Dixie und besten Swing gibt es beim Jazzfrühstück mit den Hardt Stompers am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr, in Hüttisheim. Die Hardt Stompers aus Reutlingen sind seit mehr als 25 jahren in der süddeutschen Dixieland- und New Orleans Jazz Szene eine feste und renommierte Größe. Die sechs Musiker frönen ihrer unstillbaren Liebe zum Old Time Jazz seit 1980. Inzwischen sind sie auf den Bühnen und Festivals zwischen Schwarzwald. Bodensee und Mainfranken nicht mehr wegzudenken.

Konzerte in Schweden, Ungarn und in der Schweiz sprechen für ihr internationales Flair. Die HJardt Stompers spielen in der traditionellen Old- time- Jazz Formation. Sie bevorzugen den klassischen New Orleans Stil in der Art des legendären Kind Oliver oder des frühen Louis Armstrong. Die Band lässt sich ebenso inspirieren von Größen wie Firehouse Five plus Two oder Lu Waters. Neben den bekannten und beliebten Jazz- Standards finden auch der Swing und verjazzte Schlager ihren Platz in ihrem reichhaltigen Repertoire. Kurz gesagt. Die hardtstompers erfreuen mit Lebensfroher Musik.

Konzertbeginn ist um 11 Uhr, Einlass um 10 Uhr. Eintrittskarten gibt es über die Internetseite www.kv-huettisheim.de