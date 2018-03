Jahrmarkt in Erbach wird neu gestaltet

Der Jahrmarkt in Erbach ist in die Jahre gekommen. Bisher reihten sich Jahr ein, Jahr aus rund 30 Stände unterschiedlicher Marktbeschicker in der unteren Erlenbachstraße aneinander. Jetzt zieht der Markt um, wird deutlich kleiner und will sich mehr an den Bedürfnissen der Bürger orientieren sowie zum Verweilen in der Stadtmitte einladen. Ordnungsamtsleiterin Sara Siebler und ihr Team haben in die neue Konzeption einiges an Arbeit gesteckt.

„Wir haben nach dem letzten Markt im September vergangenen Jahres gemerkt, dass wir etwas tun müssen“, erklärt Siebler im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Sowohl die Rückmeldungen der Bürger als auch vieler Marktbeschicker hätten gezeigt, dass ein Festhalten am bisherigen Konzept an den Bedürfnissen der Erbacher und der Händler vorbeigeht. In Absprache mit Bürgermeister Achim Gaus, der ebenfalls Handlungsbedarf sah, erarbeitete das Team des Ordnungsamts ein neues Konzept. „Wir hatten immer das Gefühl, da ist mehr drin. Wir wollten etwas für alle Altersklassen machen und ich glaube, das ist gelungen.“

Künftig wird der neue „Frühlingsmarkt“ auf dem Marktplatz und vor dem Rathaus aufgebaut werden. Die Zahl der Marktbeschicker sinkt von 30 auf 15 und das Angebot ist überarbeitet worden. „Die Reduzierung der Marktstände ist ein wirklicher Einschnitt und ist uns nicht leicht gefallen. Trotzdem haben wir es geschafft, das breite Angebot zu erhalten“, erklärt Siebler. So seien beispielsweise einige Textilhändler weggefallen, denn es sei weder Händlern noch Kunden dienlich wenn zehn Stände augenscheinlich die gleichen Waren anbieten würden. Zudem entfalle die Straßensperrung, was für die Anlieger der Erlenbachstraße ein deutlicher Vorteil sein dürfte.

Außerdem gibt es ein kleines Parkleitsystem, um Stellplätze zu gewährleisten. Durch die neue zentrale Lage hofft Siebler jedoch darauf, dass viele Erbacher zu Fuß und per Fahrrad kommen. Der neue Frühlingsmarkt soll die Atmosphäre eines Treffpunkts haben, zu dem die Bürger gerne kommen und verweilen. Zudem soll der neue Standort die Gewerbetreibenden rund um die Stadtmitte einbinden. Zudem wurde natürlich versucht, besonders langjährige und regionale Marktbeschicker zu halten. Es wird allerlei Spezialitäten in Sachen Gewürze, Spirituosen, Blumen, Kunsthandwerk und Schmuck geben. Ein klassisches Angebot in den Bereichen Kurz- und Textilwaren sowie Imbissstände gibt es ebenfalls. Die Bandbreite reicht bei Letzteren von der traditionellen roten Wurst bis zur gerollten Waffel-Pizza. Der Waldkindergarten wird mittags Kaffee und Kuchen verkaufen. Siebler ist sehr gespannt, was nach dem Markt für Rückmeldungen kommen. Es sei ein Neustart, der sicherlich noch nicht abgeschlossen sei. „Wir wollen uns nach dem Bedarf der Bürger richten und haben noch Kapazitäten für künftige Erweiterungen“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin.