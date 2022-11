Jahreshauptversammlung Gesangverein Frohsinn Ersingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gasthaus Hirsch begrüßte der 1. Vorsitzende, Klaus Behrendt die zahlreichen Mitglieder und Freunde des Vereines zur Versammlung. Nach der Begrüßung und Totengedenken folgten die Berichte. Die Chorleiterin Shanna Schock bemerkte, dass die wenigen Proben wie im Fluge vergangen sind. Sie bedankte sich für die Treue zum Verein. Auch in diesem veranstaltungsfreien Jahr konnte die Kassiererin Martina Mann ein finanzielles Plus in der Vereinskasse verbuchen.

Die Schriftführerin Silvia Miller berichtete über die durch Corona veränderten Proben, die anfangs per Zoom, danach dann im Freien und ab Herbst im Musikerheim abgehalten wurden. Der Ausflug führte diesmal an Donau und Riß und verlief als gemeinsame Wanderung. Leider fand auch das Weinfest wieder nicht statt und auch die geplante Veranstaltung mit der Gruppe HeilixBlechle in der Mehrzweckhalle wurde durch die Vorgaben der Stadt Erbach undurchführbar und abgesagt. Einzig der Christbaumverkauf fand auf dem Gelände vom Gasthaus Hirsch statt. Klaus Behrendt zeigte in seinem Bericht auch das Positive. „So haben wir doch das Beste aus der Situation gemacht und wenigstens gesungen.“ Viele Chöre seien an dieser Situation zerbrochen und haben erst jetzt wieder mit den Proben begonnen oder sogar ganz aufgehört. Nach einem kleinen Ausblick bedankte sich Klaus bei allen für 4M + N, das Mitentwickeln, Mitgestalten, Mittragen und Mitmachen sowie die Bereitstellung des dazu Nötigen.

Die Ortsvorsteherin Irene Paal führte die Entlastung der Vorstandschaft durch. Toll gemeistert hätten sie dieses schwere Jahr 2021 und sie lobte auch das klasse Weinfest im vergangenen Monat. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen wurden Petra Fuchs, Christine Schenk und Nadine Rau als Beisitzer gewählt. Die Kassiererin Martina Mann sowie die beiden Vorsitzenden Klaus Behrendt und Tobias Asal wurden für ein Jahr und die Schriftführerin Silvia Miller für zwei Jahre gewählt. Bei den Ehrungen wurde Bruno Hafner zum Ehrenmitglied ernannt. Er singt schon 30 Jahre aktiv und hat sich mit seinem Engagement (15 Jahre 2. Vorsitzender, fünf Jahre 1. Vorsitzender, langjähriger Stimmlistenführer, Vereinsmaler und seit zwei Jahren auch noch Protokollbuchschreiber) hervorgehoben. Er erhielt eine Urkunde und ein Wein-Vogelhaus. Danach beendete Klaus Behrendt die harmonische Versammlung.