Irish Folk kommt in Oberdischingen gut an

Die irische Volksmusikgruppe „Inisheer“ begeisterte am vergangenen Samstagabend ihr Publikum. In Oberdischingen im Rathaus traten die vier Musiker auf. Die Sitzplätze in dem Saal waren restlos besetzt. In der Gruppe „Inisheer“ haben sich renommierte Irish-Folk-Musiker wieder vereint, die bekannte Bands wie „Avalon“ oder „Beara“ mit geprägt haben. Die Sängerin und Harfenistin Birgit Hecht ist die einzige Frau unter drei Männern in der Band. Sie zelebriert jedes Mal aufs Neue den musikalischen Ausflug in die „Anderswelt Irland“ wie sie sagt.

Walter Müller (uilleánn pipes, tin whistles, bodhràn und Gesang), der ehemals zu der Band „Avalon“ gehörte, Nico Besser (bodhràn, low whistle, Akkordeon und Gesang), der zur Band „Beara gehörte und Andreas Wenning (Geige und Gitarre), der ehemals zu dem „Hot String Quintett“ gehörte, sind die Bandkollegen der Musikerin und Sängerin Birigt Hecht. Das Publikum bekam an diesem Abend zauberhafte, fröhliche und sehnsuchtsvolle Lieder sowie tanzbare Instrumentalstücke aus dem reichen Fundus der traditionellen irischen Musik zu Gehör. Die vier Musiker singen und spielen am liebsten ganz altertümliche und Stücke mit Hintergrundgeschichten zum Schmunzeln. Durch ihre Musik lassen die Irish-Folk-Musiker fantasievolle Bilder und Vorstellungen erscheinen und das begeisterte das Publikum sichtlich. (jahu)